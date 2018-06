Sergio, un cruceño que, con visión de dignidad para su patria chica, Santa Cruz, fue un constructor de ideas. Su visión está en lograr una mejor Bolivia a través de sus propuestas. No detallaremos nombres ni hechos de la historia que confirman esta aseveración, el que dude, que vaya y conozca nuestra historia.

Sergio, en su lucha política y social, está más allá de las mezquindades, de los juicios y de las expresiones irreflexivas. El historiador Humberto Vásquez Machicado, sentenciaba: Bolivia debe dejar de ser yunque, para ser martillo. Creo que esa sentencia sintetiza la extraordinaria trayectoria de Sergio Antelo, su vida y su accionar político y social.

Este cariño del cruceño por su terruño es mal interpretado por intereses inmediatos, oportunistas y mezquinos de gente de nuestro medio y de Bolivia. Sergio no ha sido el único (quizás no vaya a ser el único) que tuvo que sobreponerse, luchar contra la visión limitadora de la no necesaria justicia social, de crear una sociedad solidaria.

Los cruceños, como Sergio, no necesitan de oropeles, son de la misma estirpe del gran René Moreno y tantos otros pensadores.



Los cruceños enfrentamos problemas crecientes por una dirigencia política y empresarial extractivista, con una visión equivocada que no entiende los grandes cambios tecnológicos que afectan la estructura social. Una nueva realidad manejada por organizaciones más poderosas que los Estados: la banca financiera internacional, fortalecidas por líderes políticos y empresariales lábiles; prefieren las migajas de la indignidad a buscar un futuro con dignidad y de una construcción social, económica y política con cohesión social. A Sergio le preocupaba este lamentable destino de Santa Cruz y Bolivia.



Desde joven, al retornar de estudiar en Brasil comenzó a estructurar grupos de estudios y debates para encontrar rumbos de desarrollo sociopolítico. Su lucha comienza en dictaduras militares (el drama nacional es que se vive bajo dictaduras militares o dictaduras electorales).



Esta preocupación lo llevó a estar permanentemente en la difusión de ideas, el debate y la autocrítica. Una de sus últimas incursiones fue la formación de Nación Camba, movimiento que tuvo la mayor resistencia de la mezquindad cruceña y boliviana. Los juicios no valorativos. El ‘tole tole’ de que los cruceños somos separatistas es la mejor forma de esconder la mezquindad, la deshonestidad y la falta de conocimiento de historia y la peor y nula interpretación sociológica.

Sergio vive en el corazón de cada ciudadano que sabe de la necesidad de mayor justicia social y justa distribución de la riqueza.