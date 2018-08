Como para no preocuparse

El expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, siguió una política nacionalizadora que, con otras causas, desató la terrible crisis que ahora sufren los venezolanos. El desenfreno del “nacionalícese”, ha arruinado a ese país y ahora amenaza a otros en los que se sigue la misma política estatizante.

En Bolivia no fue mejor: la mayoría de las empresas estatales creadas en la última década, son deficitarias. Pero, además: hay una larga lista de reclamaciones y demandas de empresas e inversionistas extranjeros que fueron afectados sin compensación, o sin que se hubiera cumplido compromisos asumidos.

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) anunció una demanda de arbitraje contra el Estado boliviano, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), por su salida de la administración de la AFP Previsión BBV. Y esto, va a obligar a compensar al banco demandante con recursos de los bolivianos. Pero hay más: ya se indemnizó con el pago de $us 42,6 millones a la empresa Quiborax; Glencore demanda $us 300 millones por la expropiación del Complejo Metalúrgico Vinto, la Planta de Antimonio Vinto y el centro minero de estaño de Colquiri; South American Silver, reclama $us 385,7 millones, por la reversión de la mina Mallku Khota; AIR BP, pide $us. 5,5 millones por sus estaciones de combustible de aviación; Jindal Steel Bolivia, por la resolución de la Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio Internacional de París, debe recibir 22,5 millones de dólares.

Cabe citar una opinión: “…nada garantiza que la nacionalización de los principales sectores económicos traiga los beneficios prometidos a las clases bajas y medias. A juzgar por la experiencia, es más factible que las nacionalizaciones lleven al deterioro de los servicios, e incluso a problemas fiscales” (Privatizaciones y nacionalizaciones – OMDES/BID).

Esto se agrava con nuevas empresas estatales, generalmente deficitarias y dominadas por el clientelismo y la corrupción y con el irresponsable reparto de bonos y aguinaldos, con fines electorales; cuando se advierte que la economía se contrae, como sucede cuando se acaban los altos precios internacionales de los productos exportados.