¿Cómo nace el arcoíris? me preguntó mi hijo al entrar a uno de los stand en la Feria Exposición, el arcoíris es la difracción de la luz le respondí, cuando llueve y sale el sol se produce ese arco que no se sabe dónde inicia y donde termina, ese hermoso objeto de la naturaleza nos muestra al rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta.

En un brazo metálico colgado de una de sus paredes aparece el arcoíris con un mensaje contundente: Yo…no existiría si no existiera el aire limpio. Yo…no existiría si no existiera la luz del sol atravesando la transparente atmósfera. Yo…no existiría si no existiera el agua pura y leve. Yo…solo puedo existir si hay armonía en la naturaleza.

Recuerdo de niño que mis padres decían que al final del arcoíris había oro y que su brillantez hacía que se forme el resplandor en forma de arco con colores. Pero… ¿Qué piensan nuestras etnias del oriente boliviano con relación al arcoíris?

Los Guaraníes creen que el arcoíris es una serpiente de otra realidad que domina el agua, vive en el cerro y exige respeto a la naturaleza. Los Guarayos creen que el arcoíris es una serpiente de ese color que domina el agua y las lagunas, que gracias a ella las aguas los han bendecido.

Los Ayoreos creen que el arcoíris es un ser celestial que se transforma en agua, en bestia, en nubes y sube al cielo. Los Chiquitanos creen que un niño se cayó al río vistiendo de una ropa de muchos colores, se convirtió en jichi y es el guardián de los ríos.

Los Mojeños creen que el arcoíris es una niebla que desciende hacia los ríos y lagunas.

Papi me pregunta Franco, mi hijo menor al salir ¿con ese humo que hay por la casa será que podremos ver el arco iris? Con cierta tristeza le respondí: por el momento no, pero estoy seguro que en un día no muy lejano volveremos a ver esos hermosos colores que adornan nuestro cielo.