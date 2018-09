... Cara a cara

Santa Cruz gritó libertad hace 208 años. Por eso, los nacidos y vivientes de esta bella tierra celebramos hoy con el entusiasmo y el optimismo característicos de nuestra identidad. Por supuesto que no faltan las reflexiones ni las autocríticas, siempre con la intención de corregir el rumbo, porque no hay sociedades perfectas. Todo es mejorable. Estamos a tiempo de, además de ser los más grandes, intentar ser los mejores. Lo lograremos combinando la potencia emprendedora de nuestros ciudadanos, con la necesaria planificación estratégica del futuro. El diseño de planes debe también estar acompañado necesariamente de una ejecución prolija, ordenada y profesional. Vivimos en una región emergente de Latinoamérica con enormes oportunidades para conseguir el bienestar y la calidad de vida que queremos para nuestra gente.

La Expocruz 2018 ha mostrado su potencia en sus tres primeras de diez jornadas. Algunas ausencias no se notan por las grandes innovaciones que han incorporado en sus estands varias de las empresas que participan en ella desde hace muchos años. En el ámbito de las firmas estatales, es impresionante el moderno espacio de YPFB. Todas las automotrices también se lucen. Los remates comenzaron con gran éxito y hay mucho para seguir viendo. No hemos llegado aún ni a la mitad de la versión 43 y estamos impresionados por algo que es evidente. En la feria no se escucha la palabra desaceleración.

La jueza del caso Alexander acusa al hombre que la grabó de haberla drogado cuando reveló el escándalo judicial del año. No resulta un atenuante del grave error de haber enviado a un inocente a la cárcel, sabiendo que era inocente, por supuestas presiones. Este es el fondo del problema. No desviemos la atención.