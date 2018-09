Cara a cara...

Hay poca claridad en la propuesta gubernamental de crear el Seguro Universal de Salud desde el próximo año. Dijo el presidente que se hará con dinero del Tesoro General de la Nación y no de las cajas de salud que hay en el país. Se habla de que beneficiará a unos seis millones de habitantes; sin embargo, hay problemas que no se han resuelto y que pueden complicar el proyecto presidencial: ¿hasta cuándo se mantendrá la deficiencia de ítems en los hospitales?; ¿cómo se acabará con las tortuosas filas en busca de servicio de salud? La ciudadanía y los medios deben ser guardianes de que en esta etapa preelectoral no abunden las promesas que hacen aguas al enfrentarse con la realidad.

Que septiembre no sea el único mes de loco amor por Santa Cruz. Esta tierra, cargada de sueños por cumplir, merece más cuidado de parte de sus autoridades y de sus habitantes durante todo el año. Así como hay oportunidades, también hay descuido: esta urbe tiene más basura en sus calles que otras similares del resto del país; caos en el transporte; pobreza en las zonas más alejadas; inseguridad y otros problemas. Que los ‘regalos’ que hacen los diferentes niveles de Gobierno, no tapen la urgencia de políticas de largo plazo para ponerse la camiseta y generar bienestar para sus ciudadanos.

Un libro no deja dormir al presidente de EEUU. Miedo, Trump en la Casa Blanca es el título que se publicará la siguiente semana. El autor es Bob Woodward, el que investigó el caso Watergate y que acabó con la renuncia de Richard Nixon a la Presidencia. El connotado periodista, ganador de dos premios Pulitzer, ha hecho entrevistas reservadas al personal del entorno del actual mandatario. Sus conclusiones muestran a un gobernante errático y hasta peligroso. Por supuesto, Trump está furioso y ha salido a desacreditar a Woodward, quien ya tiene asegurado el éxito en ventas.