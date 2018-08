... Cara a cara

Por ‘cansancio de largo viaje’, el expresidente de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica (83), presentó su renuncia como senador después de haber gobernado su país entre 2010 y 2015. “Hay un tiempo para venir y otro para irse y así como se caen las hojas de los árboles, también nos caemos nosotros”, reflexionó a tiempo de pedir disculpas si alguna vez, al calor del debate, ofendió a algún oponente. Por su austero y modesto modo de vida lo calificaron como ‘el presidente más pobre del mundo’. “No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivo con lo justo para que las cosas no me roben la libertad”, se autodefinió desde la lucidez y profundidad de su pensamiento. Porque cambió la forma de hacer política y marcó una manera diferente de gobernar, EL DEBER reconoció a Mujica como Personaje del Año en 2014.

El Gobierno minimiza las pérdidas de $us 110 millones del sector agrícola en Santa Cruz, por las prolongadas sequías que dañaron 500.000 toneladas de soya, con una caída de rendimiento del 33% en la campaña de invierno que, además, incluye cultivos de trigo, girasol, sorgo, maíz y chía. Empero, el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, aunque preocupado por las condiciones climáticas desfavorables para los productores, considera que los perjuicios no son considerables. Más de 100 millones de dólares de pérdida no son una bicoca, ministro Cocarico.

Un vendaval político se abate sobre el municipio de Concepción por el retiro irregular que exfuncionarios hicieron, desde 2015, de 95 cheques por Bs 2,5 millones y que ha colocado al alcalde David Mollinedo (UD) en el ojo de la tormenta. Sin embargo, el hecho fue denunciado dos años después. Emplazada a renunciar a su cargo por organizaciones cívicas y sociales, la autoridad se resiste a hacerlo alegando su inocencia. Hay mar de fondo en un asunto que ha perturbado la calma y el ritmo de las actividades de los concepcioneños.