... cara a cara

Un duelo subido de tono. No hay tregua en la confrontación discursiva en el país. En los últimos días el presidente Evo Morales y el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, se han trenzado en una dura guerra mediática. El mandatario en su recordatorio tuitero escribió que “Como hoy, 1971, cayó la UMSA, último bastión de resistencia al golpe de Banzer. Tras un asedio con tanques y aviones, militares tomaron el monoblock y arrestaron a valerosos estudiantes. Hoy, duele ver a la universidad paceña dominada por la derecha al mando de Waldo Albarracín”. Ante ese tuit el rector de la UMSA salió a declarar: “El burro hablando de orejas, porque resulta que el principal exponente de la derecha boliviana, que es el señor Evo Morales, que está conduciendo un gobierno de corte facistoide. Claro, lo que a él le interesaría es que en la universidad esté una autoridad genuflexa que esté dispuesta a amarrarle los zapatos (a Evo)”. El presidente cada vez que puede critica a las universidades públicas del país, alguna vez llegó a decir que en algunos casos estos espacios se convierten en “centros de perversión”, por el exceso de borrachera. A su vez, Albarracín no pierde oportunidad para atacar al Gobierno de Morales. Es cierto que una parte de la política, en tiempos de democracia, establece la confrontación de ideas, pero no la intolerancia ni los insultos que pueden generar violencia.

Amenazada por incendios. En Santa Cruz, los focos de quema e incendios forestales se han incrementado con respecto a anteriores gestiones, según el Programa de Prevención de Incendios de la Gobernación. Más del 90% de los incendios y quemas se dieron en áreas no agrícolas, lo cual alerta que están en riesgo bosques e infraestructuras civiles en zonas metropolitanas. Urge que las autoridades impulsen las acciones preventivas necesarias y potencien a las unidades de bomberos, que trabajan en condiciones paupérrimas.