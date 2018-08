... cara a cara

Evo Morales cumple hoy 4.587 días en la presidencia de forma ininterrumpida, uno más que Víctor Paz Estenssoro, quien es el segundo con más tiempo en el cargo público número uno, pero de manera discontinua. El récord del fundador del MAS, que está 12 años, seis meses y 21 días en el poder, confirma que ya es el político más importante de la historia, junto al exjefe del MNR y Andrés Santa Cruz, otro líder con largo mandato. Hay casi toda una generación de adolescentes y jóvenes que han conocido hasta ahora como único presidente a Morales. No se puede desconocer la importancia política de Evo, con triunfos electorales muy resonantes, con logros, pero también con sombras. Su reto es retirarse cuando la Constitución lo dispone, pero es evidente que está decidido a quedarse más tiempo. Incluso su partido pretende no dejar el poder por muchos años más, según lo ha adelantado, lo que no es visto bien por los que pretenden para Bolivia una democracia con alternancia.

“Alguien me hizo trampa”, dijo Domingo Soto, el diputado del MAS que se desnudó en estado de ebriedad en el aeropuerto de Cochabamba. También afirmó que no re- cuerda cómo llegó a ese lugar después de haber bebido solo tres vasos de whisky. Triste respuesta que no admite el error propio, co- mo si alguien le hubiera abierto la boca a la fuerza para que se embriague. En estos casos es mejor no abrir la boca cuando no existe la decisión de admitir el error propio y pedir disculpas, que es lo que corresponde.

La carretera avanza hacia el corazón del Tipnis, a pesar de la resistencia indígena, según testimonios de algunos dirigentes. Todo parece indicar que cruzará nomás el territorio, con todos los riesgos que implica para el medioambiente y ante la desazón de los originarios.