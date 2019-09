cara a cara

Más de un centenar de vehículos fueron decomisados por las Fuerzas Armadas de Bolivia en dos fronteras durantes algunos operativos de lucha contra el contrabando. Para repeler a los delincuentes incendiaron las pruebas del delito, es decir 25 vehículos. El fuego no cesa en Bolivia, en nombre del bien, siempre. Así como la Inquisición. Con el fuego se celebra, se cocina, se cura, se alista, se ahuyenta, se ilumina, se repele, se calienta, se purifica, se mata y un largo etcétera. Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño, dijo Hipócrates hace más de 25 siglos.

En pro de la Chiquitania se han hecho y aun se realizan muchas obras, actos, ceremonias públicas y privadas, individuales y colectivas. La del viernes en la Casa de la Cultura fue un homenaje a Santa Cruz, a la cueca boliviana y a la hermandad musical de dos continentes. El guitarrista Willy Claure y la suiza Big Band Kanti Wattwill brindaron un concierto épico y gratuito. Con gran solvencia interpretativa los jóvenes suizos demostraron no solo sensibilidad interpretativa en las cuecas nacionales sino una afinidad con la música exploratoria, la fusión con el jazz y el folclore nacional sorprendente. La voz de Vero Pérez (Efecto mandarina) y los arreglos del boliviano suizo Demian Coca llevaron el show a los estratos más distinguidos. Una vez más la música popular se vistió de gala. Y me quedé con la amarga duda de por qué la sala no reventaba de gente.