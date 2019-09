cara a cara

Un gobernador manilarga le faltó el respeto a una mujer durante una fiesta en Chuquisaca pero la Fiscalía archivó la denuncia en su contra “por falta de elementos probatorios suficientes” (?) como si no lo fueran las imágenes del acoso divulgadas y el pedido de disculpas del manoseador, aunque sin admitir su falta grosera.

En Oruro, el gobernador de ese departamento fue sorprendido en estado de ebriedad en un vehículo oficial por un policía que será procesado por filmar al borrachito y publicar el video en redes sociales. Se trata de un par de sinvergüenzas que, además de las influencias del poder, gozan de impunidad y del beneficio de un sistema judicial podrido que hace disparar a las palomas contra las escopetas.

He disfrutado intensamente de la cantata Elay y de su excelente puesta en escena en el Eagles donde incluso imaginé a Oscar Zambrano y a Julio Barragán, emocionados y gozosos por la salva de aplausos para los intérpretes extraordinarios de su obra, 25 años después de su estreno.

No me habría perdonado perderme “un entrevero donde todas las sangres con sus venas abiertas hicieron la historia de lo que hoy es Santa Cruz”. Creo que el público que no vio “el canto a la tierra” demanda un reprise. Yo, como muchos ciudadanos, me permito demandar, de paso, la urgencia de contar con un teatro municipal, cuyo proyecto lleva años empolvado. ¿Hasta cuándo la espera?