cara a cara

Los vendedores de ropa usada, organizados en sindicatos que proliferan como hongos, mostraron el músculo en una movilización simultánea en cinco ciudades del país. La fortaleza de la protesta fue porque los ropavejeros suman unos 250.000 y exigen derogar la norma que prohíbe la importación de ropa, juguetes y herramientas usados, lo que convierte a Bolivia en ‘basurero’ de esos artículos que ingresan por vía del contrabando. El sector empresarial hizo notar un impacto negativo de $us 140 millones en la economía nacional porque la actividad no tributa ni genera empleos formales. Otro efecto adverso es el cierre de empresas que sucumben ante la competencia desleal de la ropa usada. Es de esperar que el Gobierno no ceda ante presiones de un sector abanderado de la informalidad cuando comienza la campaña electoral y los votos, en algunos casos, suelen ser moneda de cambio.

“Que se vayan todos”. Es el pedido que comienza sentirse en Puerto Rico tras dos semanas de protestas masivas lideradas por artistas, que forzaron la salida del gobernador Ricardo Rosselló, tras filtrarse una conversación suya con funcionarios de su entorno. Un medio local de periodismo investigativo divulgó el contenido del chat en el que se escucha a Rosselló intercambiar mensajes ofensivos sobre mujeres y homosexuales, además de burlarse de las víctimas de un huracán que azotó la isla en 2017, provocando la muerte de casi 3.000 personas y millonarios daños. La protesta se mantiene y apunta a desmontar toda la estructura de poder sobre la que hay más acusaciones. Las brisas de la ‘primavera boricua’ toman fuerza de un huracán.