Cara a cara

Boeing pagará $us 100 millones a comunidades y familias de las víctimas de los dos accidentes de sus aviones 737 MAX en 2018 y 2019, en los que perdieron la vida 346 personas. Ese anuncio hace evocar el trágico vuelo de LaMia que, en noviembre de 2016, por falta de combustible se estrelló en territorio colombiano matando a 71 ocupantes, en su mayoría integrantes del Chapecoense. Pese al tiempo transcurrido, en Bolivia, donde en medio de gravísimas fallas operativas se originó el viaje fatídico, no se ha deslindado responsabilidades ni se ha reparado mínimamente los daños. Cuando hay muchas preguntas sin respuestas, no se puede permitir que la sombra del olvido termine cubriendo el terrible caso y que los responsables queden libres.

Los miles de ‘libretransportistas’ que tienen convertida en rehén a esta ciudad, amenazan con bloquear este lunes algunas de sus principales avenidas e incluso las rutas interdepartamentales porque no les queda claro si podrán seguir operando a capricho, cuando se aplique la nueva ley de Movilidad Urbana y entren en cancha los buses del BRT. Antes de que concluyan las obras y sea implementado el servicio, deben aclararse puntualmente las cosas y los criterios técnicos (si es que alguna vez los hubo) que dieron luz verde a deficientes prestaciones del transporte público que acrecentaron la insufrible circulación vehicular en Santa Cruz.

Ni las bajas temperaturas invernales impiden la presencia de un número cada vez mayor y diverso de personas que, en la urbe cruceña, pretenden vivir de la caridad, principalmente en varias de las intersecciones del segundo anillo de circunvalación. Mientras, en el cuarto anillo, cerca de un conocido centro comercial, un grupo mendicante de ayoreos exhibe y ‘pasea’ a personas adultas e incluso a menores de edad con discapacidad. El cuadro que se ofrece en esos lugares, a cualquier hora del día o de la noche, es lacerante. El problema crece porque brillan por su ausencia o no se aplican sostenidamente políticas de asistencia social que alivien el drama que afecta a seres humanos.