... cara a cara

Santa Cruz de la Sierra es catalogada como la ‘nueva ciudad estrella de América Latina’ en una crónica periodística firmada por Ignacio Conese en la revista Brando, que circula con el diario argentino La Nación. En partes salientes del relato, el cronista señala que, además de ser la más poblada del país con más de dos millones de habitantes, la capital ‘petrolera, soyera e inmobiliaria’ de Bolivia crece, desde hace casi una década, al 6,5% anual y nada parece indicar que eso se vaya a detener. Artículos de revistas económicas inglesas y ‘think thanks’ con sede en Miami lo confirmaron. También es considerada como una de las urbes ‘más prometedoras’ de occidente para las próximas décadas y donde más se va a expandir la clase media... “la ciudad que enamora... la gran ciudad en construcción”.

Citando estadísticas oficiales, Conese indica que de los cerca de 60.000 residentes extranjeros en Bolivia, casi el 70% se concentra en Santa Cruz de la Sierra y sus alrededores, la mitad son brasileños estudiantes universitarios, en especial de medicina. La ‘capital más capitalista de Bolivia’ es como un imán para las inversiones extranjeras y que es propio el dinero que empuja su economía. “Las marcas son, en su inmensa mayoría, franquicias puestas por capitales locales”, subraya.

“Santa Cruz no es una ciudad fácil y la famosa hospitalidad del camba viene con una letra chica que no se anuncia en las publicidades oficiales. Sin embargo, vibra. Se reproduce a tasas exponenciales”, concluye la crónica. No da para tirar manteca al techo, pero es una visión favorable que ayuda a mostrar y posicionar externamente la imagen de nuestra ciudad, cuyas credenciales podrían alcanzar mayor lustre con un compromiso más amplio y sólido de sus autoridades y vecinos, en la aplicación de soluciones integrales y definitivas a viejos y agudos problemas urbanos como el desorden y la suciedad que afean el rostro de la ‘nueva ciudad estrella’.