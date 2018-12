Cara a cara

Con el aporte de los fotógrafos de EL DEBER, que asumieron grandes riesgos en la cobertura de la violencia del martes pasado en el centro cruceño, es posible identificar a algunos de los jóvenes que atacaron edificios públicos y que muy probablemente no tenían vínculos con la mayoría de los que se manifestaron ese día en defensa del voto del referéndum del 21-F. El Gobierno asegura tener identificados a los protagonistas de los daños y acusó ayer al partido Demócratas, que rechazó la denuncia. De todos modos, persiste la sospecha de que habrían habido infiltrados para deslegitimar la movilización estudiantil, cívica y ciudadana haciéndola parecer violenta y antidemocrática. Es fundamental, para la tranquilidad de todos nosotros, que se aclare cuanto antes lo ocurrido mediante una investigación independiente, desinteresada, veloz y transparente.

Una investigación publicada ayer por EL DEBER ha encontrado evidencias de que en Chapare ya no hay un dominio político total y absoluto del MAS, lo que parece una señal saludable para nuestra compleja de- mocracia. Pese a la emergencia de actores opositores, es evidente también el acoso a la disidencia y los peligros que corren los que piensan distinto, según testimonios recogidos en la zona.

Después de 75 años paró la rotativa de El Nacional de Venezuela. El último ejemplar impreso circuló el viernes, como resultado del ahogo económico al que fue sometido por el régimen de Maduro. Con lo que no contaba el chavismo es que internet ha per- mitido a este medio ser el tercer portal más leído de Sudamérica y que ahora tendrá ya no solo 45 periodistas, sino 90. No echarán a ninguno y todos los que trabajaban para el impreso se sumaron a la web. Es difícil matar al mensajero.