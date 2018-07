Cara a cara

Una vez que el vicepresidente anunció que la Asamblea Legislativa no pondrá en agenda en esta gestión el juicio de responsabilidades a Carlos de Mesa, el exmandatario tiene por ahora libre el camino para ser candidato en las elecciones generales del próximo año. El hostigamiento que sufrió en los últimos dos meses generó, al parecer, un crecimiento de su figura política, como lo evidencian encuestas difundidas en días recientes. También algunas fuerzas opositoras han expresado que podrían acercarse a De Mesa, que tiene, al parecer, mayor apoyo. Sin embargo, el exmandatario adelantó que por ahora no se puede hablar de candidaturas si no se resuelve el entuerto del 21-F. En ese sentido, propuso articular una coordinadora que aglutine a los partidos opositores y a las plataformas ciudadanas que defienden el No. Todo parece indicar que De Mesa irá primero por ese camino y que demorará un tiempo saber si será o no candidato.

La redención por estudio es un interesante recurso para los presos. Existe la intención de promover la formación y profesionalización en Palmasola, lo que sería una buena medida para aliviar las penas y descongestionar la cárcel. El mayor beneficio sería que los reos sean realmente capacitados para que cuan- do dejen la penitenciaría sean reinsertados y consigan un empleo que les permita vivir.

Son buenas las noticias que llegan de San José de Chiquitos, la “cuna de la cruceñidad”. Su alcalde ha impulsado la creación de una marca propia y existe una interesan- te infraestructura hotelera para impulsar el desarrollo del turismo. Además del esfuerzo municipal y de los inversionistas privados, es conveniente que los distintos niveles de gobierno se sumen a la tarea de potenciar los atractivos de la zona para los visitantes nacionales y extranjeros.