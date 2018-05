... Cara a cara

Comenzamos una semana marcada por la conflictividad de Incahuasi. Ayer estaban suspendidas las operaciones en el aeropuerto de Sucre. La provincia Cordillera ha previsto bloquear hoy. La Asamblea de la Cruceñidad decidirá medidas el jueves para que se respete el pago de regalías. El embrollo tiende a complicarse, con un Gobierno que no sabe cómo aplacar el malestar de dos regiones hermanas, como Santa Cruz y Chuquisaca. Más complejo se ve el arribo a una solución que no podría ser salomónica, después de que un estudio ya había definido el año pasado que el megacampo está en Santa Cruz. Se espera uno nuevo para este mes y no nos imaginamos adónde podría llegar el enojo cruceño si establece todo lo contrario del primero.

Sorprendió ayer el defensor del pueblo con una declaración que puede incomodar al Gobierno. David Tezanos le dijo a Xabier Azkargorta, en el programa Un Café con el Bigotón, por EL DEBER Radio, que los exdirigentes de la FBF Carlos Chávez y Alberto Lozada enfrentan un proceso “forzado e injusto”, ya que se los imputa por delitos que corresponden a funcionarios públicos, cuando ejercieron funciones privadas. Si se hacía tiempo atrás, la opinión del defensor pudo incidir de otra manera, pero algunos dirán que más vale tarde que nunca. No supone jugarse por la inocencia de los acusados, pero al menos dirige la mirada a una situación humanitaria.

El bullying en los colegios es un mal altamente preocupante por las consecuencias que genera. ¿No será este el momento para que nos demos un fuerte cimbronazo y reaccionemos cuanto antes contra este terrible problema? Una cruzada colectiva ayudaría a generar conciencia ciudadana, clave para contener abusos que muchas veces no se denuncian.