... cara a cara

Evo Morales acompañó el sábado la inédita llegada de una carga boliviana de 12.000 toneladas a Ilo. Casi simultáneamente, Jaime Paz, que firmó en 1992 con Alberto Fujimori un convenio para desarrollar Boliviamar, desarchivó en el programa Asuntos Pendientes, de EL DEBER Radio, un dato que se manejó como “secreto histórico”, pese a estar en el convenio Andrés de Santa Cruz. La negociación derivó entonces en un compromiso de reciprocidad. Perú nos daba en comodato por 99 años Ilo y Bolivia le cedía acceso a Puerto Busch. Es decir, ambas naciones debían aunar esfuerzos para tener salida al Atlántico y al Pacífico. Esta revelación tardía muestra oportunidades perdidas en 26 años. Queda esperar que Morales acuda pronto a impulsar Puerto Busch, nuestra salida natural al mar, con el mismo entusiasmo que mostró en Ilo.

Amalia Pando fue despedida de la radio de la Gobernación paceña por entrevistar a Carlos de Mesa. Debe ser su tercera o cuarta desvinculación obligada de un medio. Paradójicamente, la primera fue de PAT, cuando era socia de De Mesa, según relató al programa Asuntos Pendientes, aunque no por causas políticas. El coraje de Amalia la hace imprescindible en el periodismo irreverente cuando peligra la democracia. Su filosofía se resume en una idea que nos expuso en la radio: “A estas alturas de mi vida no me interesa hacer un gran reportaje de investigación, sino recuperar la democracia”.

En Chapare no quieren dejar entrar a otro partido que no sea el MAS. También esta semana hemos visto en un restaurante “escrachar” a un periodista y a un ministro increpar a comunicadores por sus “preguntas incómodas”. Una clara muestra de nuestra débil cultura democrática. Y parece que los excesos apenas comienzan.