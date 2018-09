... Cara a cara

Con ocho décadas de trayectoria, la BBC tiene a su cargo el servicio público de radio, televisión e internet del Reino Unido. Opera bajo un estatuto real que garantiza su independencia. TVE es el mayor grupo audiovisual de España y su función pública se refleja en una programación que asegura la pluralidad social, ideológica, política y cultural de la sociedad española. En nuestro país, Bolivia TV mejoró técnicamente, pero sigue respondiendo al absorbente monopolio gubernamental sobre los medios de comunicación estatales. Tras el visto bueno del jefe de Estado, ha tomado posesión su sexto gerente en dos años. Se le ha pedido llevar adelante del modo más transparente la empresa ‘de todos los bolivianos’. Es de esperar que dure en funciones más tiempo que sus antecesores y que cumpla con el encargo.

No hay otra obra igual en Cochabamba. Es lo que se dice del fastuoso parlamento de Unasur que le costó al Estado más de $us 60 millones y que fue inaugurado en San Benito, un municipio pequeño y pobre a 40 km de la capital valluna y que no tiene resueltos sus problemas de servicios básicos. Como Unasur parece estar en sus últimos estertores por el abandono de varios de los países miembros, justo cuando Bolivia ejerce la presidencia pro témpore del fallido organismo sudamericano de integración, se está ofreciendo su sede para diversos eventos sociales con la sola condición de que los asistentes no lo ensucien... Si el uso es gratis, no hace falta saber quién correrá con el mantenimiento de la enorme y lujosa edificación bautizada como la Casa Grande de Sudamérica y que Bolivia financió íntegramente porque su economía crece y crece.

Con la atmósfera contaminada por el efecto de numerosos incendios forestales aledaños y que agrava la época seca, los cruceños estamos respirando ‘aire malo’ mientras el humo impide ver el ‘cielo más puro de América’. Más temprano que tarde, se volverá impagable la factura de las quemas sin control del bosque. Hay que poner freno de una buena vez a tan dañina práctica para el medioambiente.