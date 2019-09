Cara a cara...

Las crisis abren oportunidades

Así es el momento que vive Santa Cruz. El incendio parece haber devorado la alegría, pero no la esperanza ni la capacidad resiliente de quienes ya saben cómo es reinventarse tras la adversidad. La diferencia hoy es que la mirada de los bolivianos está puesta en este departamento. Aquí llegan ciudadanos de todo el país, de aquí sale el mayor aporte al PIB, en esta tierra surgieron los gritos más fuertes para defender la democracia. Por supuesto que también hay intereses encontrados, pero de la diversidad de voces, rostros e inquietudes es de donde se puede cosechar una mirada amplia que en este momento ya no solo representa a los cruceños, sino que lidera a los bolivianos. ¡Felicidades Santa Cruz en tu efeméride!

Hay un huracán de fake news en las redes sociales

A medida que se acorta el plazo para el día de las elecciones, hay que tener mucho más cuidado con las noticias que llegan y las que replicamos. Están en competencia grandes intereses, no solo en procura de la Presidencia, sino también detrás de consolidar o reafirmar poder económico, sindical, político y regional. Es preciso tener mucho cuidado y no cansarse de verificar la información. Los manipuladores están en todos los flancos, trabajando cual mercenarios. No hay que olvidar que una gran parte de los presupuestos de campaña se dirigen precisamente a Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp. Hay que saludar y agradecer el trabajo de www.chequeabolivia.bo y de boliviaverifica.bo, que están trabajando para esclarecer la confisión que dejan las fake news.