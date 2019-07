cara a cara

La denuncia y el ataque marcan estos meses preelectorales.

Las agresiones suben de tono y los candidatos se lanzan acusaciones de todo calibre. Es precisamente en esta coyuntura que se convoca para mañana a un paro cívico en Santa Cruz. Se pronuncian los sectores que están a favor y que lo acatarán, pero también los que están en contra y amenazan con rom- perlo. El peligro es que esta tensión política que, por ahora es verbal, se refleje en hechos violentos que empañen la convivencia entre cruceños. No es lo deseable, pero si los actores políticos se mantienen en la irresponsabilidad de azuzar y buscar la confrontación, es per- tinente que los ciudadanos den una lección y no caigan en las provocaciones de parte de los extremistas.

Una tarea urgente para Santa Cruz.

El econo- mista Pablo Mendieta alertó sobre la importan- cia de desarrollar la educación y la tecnología para encarar la productividad del futuro. En el programa ¡Qué semana! de EL DEBER Radio, explicaba que la realidad actual muestra que en este departamento hay menos profesionales y técnicos que en el resto del país, así como que las startups tecnológicas tienen mayor desarrollo en Cochabamba y en La Paz. En esa lógica, si esta es la región más poblada de Bolivia, tiene la misión y la obligación de incorporar la planificación a mediano y largo plazo, priorizando la formación de recursos humanos y favoreciendo la creación y funcionamiento de nuevas empresas vanguardistas, a fin de mantenerse como motor económico del país.

¡Gracias Paulovich!

Su vida se apagó ayer, pero su legado es imborrable. Sus columnas de opinión, publicadas hasta el año pasado en EL DEBER, permitieron mirar con una sonrisa la fea realidad política del país. Fueron 60 años de escribir y aportar al periodismo desde una perspectiva crítica, usando el humor y la ironía en su pluma. Lo recordaremos siempre. ¡Descanse en paz maestro!