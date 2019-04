Cara a cara...

Es bueno comenzar la Semana Santa con buenas noticias, esas que dan aliento, en medio de tanto por resolver en el país. La entrega del segundo piso de la Brigada Parlamentaria al Espacio de Arte Manzana 1 es una de las mejores del fin de semana. Hoy como hace más de 15 años, los legisladores hacen historia y ceden este emblemático edificio para que sea manejado con un propósito y, sobre todo, con el cuidado que merece. ¡Enhorabuena! También llena el alma de esperanza el trabajo que realiza el Movimiento Libertad en Palmasola. Es valioso su trabajo porque, con actividades sencillas, sus miembros reconocen la humanidad que hay en las mujeres detenidas y en sus hijos. A ellas, les dan la posibilidad de expresar sus sentimientos a través de la escritura, en cartas profundas y significativas. A los niños les abren las puertas de la mente y el corazón para que sean libres, aun viviendo detrás de los muros de la cárcel.

Los transportistas anuncian bloqueos contra la Ley municipal de movilidad urbana. Habrá caos en las vías y los ciudadanos serán los mayores afectados. Es de esperar que tanto el municipio como la Policía hagan cumplir la ley y permitan que la población ejerza el libre tránsito, como dice la Constitución.

Bolsonaro cumplió 100 días en medio de una estrepitosa caída de su aprobación. Le reclaman no haber concretado promesas de campaña, por ejemplo, en materia económica. Él mantiene los discursos estridentes, que sedujeron a los electores, pero parece que ya no le alcanzan para obtener mayor respaldo. Mirando al país vecino, es importante que las pasiones y los impulsos no manden a la hora de elegir un presidente. La realidad diaria habla más que las palabras rimbombantes que muchos mandatarios utilizan para maquillar el día a día.