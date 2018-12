... cara a cara

En medio de la desconfianza ciudadana, se acortan los plazos para unas inéditas e inútiles ‘elecciones primarias’ con nueve fórmulas registradas sin mayor sorpresa, excepto rupturas de última hora en alianzas pegadas con chicle. El TSE ha ratificado para el 27 de enero próximo, un acto caricaturesco por su falta de competencia interna, con un padrón electoral no confiable por la aparición de miles de militantes ‘truchos’ y que representará, además, el derroche de una millonada digna de mejor destino. El 8/12, el ente electoral anunciará cuáles de los binomios -incluso el que está muy decidido ‘a meterle nomás’ a pesar del 21F- están o no habilitados. Es de difícil pronóstico el desemboque de este nuevo sainete de la política boliviana. Rezar y ponerle velas a la Mamita de Cotoca en su fecha, puede ayudar a fortalecer la fe y ahuyentar los malos presagios.

Desde 2009, más de cincuenta tractores ‘multipropósito’ se deterioran en unos galpones ubicados en Santibáñez, Cochabamba. Los ensambló la Empresa Nacional Automotriz, dependiente de Cofadena, pero no pueden ser comercializados por su bajo rendimiento, fallas de ensamblaje y porque no son aptos para el altiplano, según una nota de Página Siete. No fue posible hacerlos funcionar adecuadamente con motores argentinos y sistemas de tracción hidráulica brasileños, luego reemplazados, curiosamente, por componentes chinos. La incompatibilidad de piezas en el armado parece haber convertido los ‘multipropósito’ en tractores ‘transformers’ que no levantan ni una palada de tierra. Por los Bs 25,9 millones que representa el daño económico, se impone una investigación a fondo del escandaloso asunto. A ver en qué queda.

Andrés Chadwick es el vicepresidente y ministro del Interior y Seguridad Pública de Chile. Por mirar la pantalla de su celular, sufrió varios politraumatismos tras una aparatosa caída en el palacio presidencial. Accidentes como el descrito y otros con peores consecuencias resultan de la peligrosa adicción que genera el aparatito y el atolondramiento global de los usuarios por el mal uso de la tecnología.