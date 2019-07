Cambio de era

Eran otros tiempos. Podía ir por lo menos una vez a la semana hasta la esquina de la plaza del Estudiante en La Paz, a apenas una cuadra de mi colegio: el Instituto Americano. Estaba ahí la librería Martínez Acchinni.

En ella compré mis primeras obras de Mario Benedetti incluyendo Pedro y el capitán y El cumpleaños de Juan Ángel, sus trabajos más políticos.

Los libros estaban ordenados por temas y ahí por autores. Mis manos y mis ojos no daban abasto.

El bolsillo se encargaba en frenar mi angurria.

Eran tiempos de dictadura así que encontrar algo de lo que buscaba era una proeza. Con la apertura democrática los depósitos fueron vaciados y las obrar herejes reaparecieron. Ahí conseguí textos como los de los cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista todavía bajo la égida de Lenin y Trotsky.

Luego la librería se trasladó a la Arce, no muy lejos pero un poco más a trasmano.

De todas maneras seguí visitándola aunque de manera más espaciada. Otros tiempos y otras ocupaciones me llevaron a no acudir ahí en años. Eso sí en la feria del libro siempre iba a su stand. Y la semana pasada, como un signo de los tiempos, la librería cerró. Ya no podía seguir. Las cosas están cambiando.

Entre la piratería, la fotocopia y lo digital, el libro, como lo conocimos, se está convirtiendo en objeto de colección.

La caída no es estrepitosa pero es continua.

No podía ser de otra manera bajo la revolución industrial 4.0 que vivimos. Ya hace algún tiempo Amazon anunció que vendía más textos digitales que impresos. Más baratos y más a mano los textos para ordenadores, tablets y Kindle menudean. Muchos de ellos incluso pueden conseguirse en PDF de manera gratuita. Así, mis alumnos leen Cronica de una muerte anunciada, del gran Gabo, en sus celulares. Claramente el de los impresos no es el único rubro donde las cosas están cambiando.

En un reciente foro escuché que, en los próximos 10 años, el 46% de las profesiones que conocemos desaparecerán. Claro que llegarán nuevas, pero el que no se renueve la verá muy difícil. Ya lo viví al final de los 80 con la llegada de la computadora. Oficios como el de los armadores o las componedoras de texto se fueron con el viento.

Me consuela pensar que pronto iré a Buenos Aires y recorreré la Av. Corrientes y acudiré a El Ateneo en el viejo teatro Splendid y, por horas, recorreré las estanterías, los libros, las páginas, las letras, los sueños, la verdadera vida.

Nostálgico, tal vez, pero sabiendo que hay mañana para la palabra impresa, para los libros, aunque sea en las bibliotecas y que, espero suceda con los textos de papel y tinta lo propio que ocurre con los discos de vinilo. Mientras brindo por las librerías que se fueron. Ellas se llevan una parte de nosotros