Bolivia para los escritores

El año 2014, presenté la primera edición del libro Bolivia, tu voz habla en el viento, en el que incluía a cincuenta y cinco escritores y poetas nacionales y extranjeros hablando de nuestro país.

Ahora lanzo una edición digital en la que incluyo a cinco autores más, en total: cuarenta poetas, cinco cuentistas y quince articulistas y/o ensayistas; de entre ellos veinte textos pertenecen a extranjeros, entre ellos a tres premios Nobel de literatura: Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda y Mario Vargas Llosa. Algo mágico y maravilloso debe tener nuestro país que ha fascinado y fascina a tanto buen escritor.

La literatura crea un imaginario colectivo, consolida la identidad nacional y nos brinda una ficción vital para creer en lo nuestro. Sin embargo existe una historia oficial, impuesta para ciertos intereses hegemónicos y es contra la historia oficial que algunos poetas escribimos nuestros poemas a la patria, al país, a la nación, revelando sus secretos, provocando la urgencia subversiva del verso que libera de las ataduras cívicas y de lo que se considera políticamente correcto, así lo escriben nuestros poetas.

Entre los poetas extranjeros que hablan de Bolivia destaco al nicaragüense Rubén Darío, al chileno Pablo Neruda, al norteamericano Allen Ginsberg y al guatemalteco Miguel Ángel Asturias.

Augusto Céspedes, el mayor de los cuentistas de Bolivia alguna vez dijo que “los hombres nacemos con un destino de palabras y mientras no lo hayamos vaciado, no podremos morir porque aún no habremos vivido. Nuestro mundo existe durante un millonésimo de segundo para dar lugar al nuevo hecho, pero los renglones lo pueden enjaular y entonces el hecho –dolor, sombra o muerte– ya es nuestro, ya es permanente y manso”.

De los cuentistas que hablan de Bolivia o escribieron sus cuentos en nuestro país están Mario Benedetti, Juan Bosch, Augusto Monterroso, entre otros narradores. De los escritores que han escrito artículos y ensayos he incluido al peruano José María Arguedas, al inglés Keith Richards; al argentino Pablo Cingolani; al uruguayo Eduardo Galeano, al chileno Vicente Huidobro; al español Miguel Sánchez-Ostiz, y al peruano Mario Vargas Llosa.

Es probable que falten algunos poemas, cuentos y prosas, vendrán otros investigadores y la complementarán. Aquí les paso el enlace para que descarguen gratuitamente el libro: https://es.scribd.com/document/387165143/BOLIVIA-Tu-Voz-Habla-en-El-Viento-Homero-Carvalho