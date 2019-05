Argentina-Bolivia ¿Qué hay detrás de la reunión presidencial?

Los presidentes de Argentina y de Bolivia se reunieron el 22 de abril con declaraciones de hermandad, cooperación e integración, en un momento en que ambos desean llevar agua a su molino para mejorar su desgastada imagen política ante el electorado. El tema fue económico, dado que ese es el “talón de Aquiles” de ambos mandatarios. La declaración fue demagogia pura, pues se comprometen a algo irrealizable. Bolivia hizo compromisos que podrían perjudicarle económicamente y que no podrá cumplir. El país no puede cubrir los volúmenes asegurados en los actuales contratos con Argentina y Brasil, porque tuvo un plan exploratorio mal concebido y fallido. Mientras no tenga nuevos descubrimientos de gas a corto plazo, que incrementen sustancialmente la producción en la próxima década, no debe hablarse de nuevos acuerdos de exportación que impliquen más producción de gas.

1) YPFB podrá participar en inversiones en plantas de Gas Natural Licuado (GNL), suministro de gas y en proyectos de exportación de GNL por ultramar. Para ello debería haber excedentes en la producción de gas. Lo sorprendente es que quienes hacen tal oferta, actúan como los que quieren vender el Obelisco a turistas que llegan a Buenos Aires, y los asesores del presidente Morales no parecen tener idea de la economía del gas natural. Bolivia no debería gastar enormes cantidades de dinero en instalaciones costosas de licuefacción de gas en territorio argentino, tampoco pagar tarifas de transporte marítimo y de regasificación para exportar su gas. Bolivia tiene su área de influencia en el mercado del gas de la región, especialmente Argentina y Brasil. Desde 1970, creó una infraestructura de transporte, primero con Argentina y luego con Brasil, que ya fue amortizada y puede seguir operando por otros 20 o 30 años, con costos competitivos de transporte y costos más bajos de producción que los que tienen los campos del Presal (Brasil) y Vaca Muerta (Argentina).

Tanto Brasil como Argentina, tienen enormes consumos de gas y, dado que Bolivia no puede venderles, buscaron otras fuentes de abastecimiento. Argentina comenzó preliminarmente el desarrollo de Vaca Muerta con problemas de la inestabilidad económica que no asegura la subvención a la producción y desincentiva la inversión extranjera. Brasil desarrolló el yacimiento del Presal produciendo más gas que todos los campos de Bolivia. Aun así, ambos países necesitan más gas y han cubierto su demanda interna creciente con importaciones de GNL.

En 2018, pagaron por el GNL comprado en Sabine (Texas-Lusiana, EEUU) un promedio mayor a $us 6 por millón de metros cúbicos ($us/MMm3) (FOB), lo que hace suponer que, puesto en Argentina y en Brasil, incluyendo transporte, seguro y regasificación, pagaron alrededor de $us 8 por MMm3. Si Bolivia pagara por una planta de licuefacción en la costa argentina, recibiría un precio de paridad de exportación (ventas a ultramar) que sería alrededor de $us 4 por MMm3 (puesto en frontera de Bolivia) y ese precio, es inferior al de exportación actual y sería el costo de oportunidad del gas boliviano que Argentina podría pretender pagar.

2) Exportación de energía eléctrica. Se concertó que ENDE empiece a operar en Argentina poniendo a disposición de este país una capacidad de 120 megavatios (MW) generados con gas natural en la Planta Termoeléctrica del Sur (Tarija) y se acordó analizar una segunda fase de exportación de electricidad con una capacidad de al menos 500 MW. ENDE espera ingresos de entre $us 2 a 3 millones mensuales en la primera fase del proyecto. El problema está en los actuales de desequilibrios entre la producción y demanda de gas natural. Al respecto, según datos del Centro Nacional de Despacho de Carga, en Bolivia la capacidad de generación de termoelectricidad con gas natural casi duplica la capacidad de generación hidroeléctrica cuando, de acuerdo a una planificación realizada hace ocho años, que tomaba en cuenta el costo de oportunidad del gas natural, el óptimo económico era que la capacidad de generación hidroeléctrica supere a la termoelectricidad. Al no haberse cumplido este plan, se tiene que la electricidad para exportación solo puede ser generada con gas natural, incrementando el déficit en la producción de este combustible en el país.

Considerando que la exportación de electricidad consume gas natural, que podría destinarse a exportación directa a Brasil y Argentina, sin mayor erogación de inversiones, pues toda la infraestructura de transporte ya existe, salta a la vista que es deficiente gastar más de $us 550 millones en trasmisión eléctrica y ampliación de planta, todo para generar electricidad con gas natural que podría ser directamente exportado con muy buenos precios. El uso del gas para exportar electricidad implica que se deja de percibir un monto mensual de cerca de 2,2 MM$us al no poderse exportar dicho energético a precios altos y sin incurrir en inversiones adicionales. El ingreso perdido puede subir a 9 MM$us por mes para una segunda fase del proyecto de exportación de electricidad, que implica mayores volúmenes de gas natural para a la generación eléctrica. Los temas acordados por los presidentes no favorecen en forma alguna a Bolivia; al contrario, nos atan a Argentina que, entre los años 70 y 80, por motivos geopolíticos intentó tener el control de la comercialización del gas en el Cono Sur.