Álvaro García Linera, el proyecto y mi marcador rojo

He leído la entrevista que EL DEBER hizo al vicepresidente García Linera. Debo confesar que disfruto escucharlo. He adquirido un hábito al leer a nuestra segunda autoridad del Estado Plurinacional que me produce cierto placer autodestructivo.

Voy poniendo en redondo las mentiras. Ya no lo leo como quien lee una novela, abierto pues a las sorpresas, deseoso de aprender, con el propósito de sumergirme en nuevas ideas. No, mi actitud es otra y se resume en la pregunta del millón: “¿qué rato comienza a mentir?” Y no paso del segundo o tercer párrafo y me encuentro la primera perla y así sucesivamente hasta llegar a 8 o 9 como promedio.

Comencé este nuevo molde de abordaje lectivo el 2012 con una entrevista que le hacía Le Monde Diplomatique. En el segundo párrafo, ya deseoso de ser él, escupía su primera pepa: “Las obras de mayor envergadura en los municipios vienen de la mano del gobierno central pues los municipios apenas han ejecutado un 35% de sus recursos”. Además de canchitas y adoquines (ahora se han inventado de cara a las elecciones un programa de enlosetado y otro que busca replicar el exitoso programa municipal Barrios de Verdad bautizándolo como Mi Barrio-Mi Ciudad) no han hecho nada significativo, amén de la miserable ejecución en sus empresas públicas por citar solo un ejemplo que no rebasan el 50% más que excepcionalmente.

Pero el señor se superaba a sí mismo plantando su segunda mentirilla: “En la Amazonia hemos dado pasos importantes para desmontar el poder despótico-patronal… (donde hay) una tenebrosa alianza entre patrones de la tierra, empresarios que procesan las materias primas, gobiernos y empresas extranjeras que desde hace 30 años atrás han creado una especie de soberanía extraterritorial sobre una parte importante de la Amazonia”.

¿Algo que decir? Pues que la única tenebrosa alianza que hay es entre cocaleros y mafias narcotraficantes que solo en el Beni logran sacar 30 avionetas cargadas con media tonelada de droga todos los días. ¿Queda alguna duda de que ese supuesto esfuerzo estatal pro lograr soberanía en el Tipnis es en realidad mero discurso para acabar socapando un negocio ilícito que si se pretende apoderar de la Amazonia?

Más tardecito se manda su mentira eterna, cuando el par de entrevistadores le preguntan si va a ser candidato a vicepresidente en 2012. La respuesta tiene los mismos ingredientes de siempre: “aún no es tiempo para pensar en ello y hay que pensar en el desarrollo de Bolivia”, “nos debemos a los movimientos sociales y ellos van a decidir”, “la derecha no quiere que sigamos trabajando por Bolivia”. ¿Cree el caballero que nos tragamos ese cuento tan manido y maloliente? Quizás algunos. Yo, con mi marcador de color ya le puse un redondito señalando “mamada 8”.

En fin, ¿qué tiene de nuevo esta última entrevista? Nada. Nada de nada, pero en mi predilección por leerlo, ataviado de mi coloriento marcador de mentiras, he acabado por redondear la siguiente joyita con otro color, esta vez negro: “Somos el único proyecto”. ¿Por qué he usado otro color? Es que no sé a qué clasifica esta nueva belleza. ¿A mentira? Sí, pero no solo. ¿Arrogancia? No hay dudas. Pero no tengo un marcador especial para eso.

¿Narcisismo? Sí, sin dudas, el hombre piensa que ha inventado los agujeros negros o la penicilina. Pero, aunque todos esos calificativos calzan a la perfección, creo que la cosa se aproxima más a otro término: ignorancia. ¿Cree este señor que en la era del #MeToo, el comprador de mujeres dieciochoañeras como Gabrielita Zapata es precisamente “el modelo” de emancipación de género que debemos aceptar? No pues, no puede ser ese “el” proyecto. ¿Cree este rimbombante explicador de la realidad boliviana que su programa de “losetas para todos” es el último grito en la fascinante construcción de ciudades en una época de la humanidad que está viviendo una profunda revolución urbana? No pues, no puede ser ese “el” proyecto. ¿Cree su digna autoridad que machacar indígenas en el Tipnis, Tacovo Mora, Tariquía y un largo etcétera, con la excusa de explotar nuestros recursos naturales es el último grito económico del mundo? No pues, no puede ser este grosero extractivismo “el” proyecto.

No sigo. Hay más, por supuesto que hay más. Pero ya está. No puedo: mi marcador se ha quedado seco de tanto usarlo marcando en redondito las proezas del revolucionario.