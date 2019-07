Las alineaciones y desalineaciones partidarias están a flor de piel. La presentación de las candidatas a primera senaduría por Comunidad Ciudadana, la renuncia de los candidatos Rodríguez y Paz Zamora, y la filtración del audio donde se oye una discusión entre el ex ministro Siles y dirigentes del MAS, son síntomas de las conquistas, luchas, disputas, traiciones y desilusiones en esta micro-coyuntura de acomodos y reacomodos tácticos para llegar a la Asamblea Plurinacional.

En este oleaje intenso de alineaciones y desalineaciones, se han generado especulaciones de movidas subterráneas respecto a la renuncia de un candidato a la Vicepresidencia; pero, como efecto indeseado, se ha desarrollado una disputa tóxica entre Bolivia Dijo No y Comunidad Ciudadana.

¿A quienes, por un lado, perjudica y por otro, beneficia, este movimiento táctico criollo? Mientras, las luchas internas del MAS parecen transcurrir en un universo paralelo.

Cuando se supere esta turbulencia pasajera -como efecto de las alineaciones y desalineaciones-, urge demandar a los candidatos el compromiso de trabajar en la Asamblea Plurinacional bajo la égida de la deliberación: ser responsables para saber plantear argumentos, sean a favor o en contra, de una determinada propuesta de política pública, vale decir, que “a partir de sus especificidades culturales y condiciones socioeconómicas, actúen y se reconozcan como iguales, puedan comunicarse, llegar a acuerdos y transformarlos en agendas que busquen resultados que favorezcan el bien común y sean evaluables colectivamente (Calderón, 2002).

Considero que es demasiado prematuro desarrollar un juicio de valor sobre la potencialidad política individual -en base a su formación académica y desarrollo profesional- de determinados candidatos y candidatas que están saltando por primera vez a la arena electoral, sobre todo en la oposición; no obstante, me hago dos preguntas: ¿cuál será la calidad de sus propuestas sobre los problemas reales de la gente en relación a la economía? y ¿cómo asumirán los desafíos de la representatividad para hacer eficaces las demandas de los ciudadanos hacia el Gobierno y así, fortalecer la democracia en términos de igualdad política, para que no vuelva a suceder otro ninguneo con el voto como aconteció con el 21-F?