Al mar no se lo robaron en vagones de tren

Estaba en un café internet de Madrid tratando de escribir mi nota para el diario en que trabajaba entonces, pero me lo dificultaba un argentino que charlaba a gritos con los dueños del boliche, un dominicano buen tipo y una rumana de armas tomar.

Tras luchar para no perder ni la concentración ni la paciencia, mandé el texto por correo y me acerqué a pagar para salir de ahí lo antes posible, porque mi escasa urbanidad ya no daba para más. ¿Sos de Santa Cruz? Me dijo el argentino al oírme. Dije que sí y entonces de golpe le cambió el acento, mientras decía que también era boliviano; a lo que el dominicano tumbó la mandíbula por la sorpresa y le cuestionó por qué entonces hacía diez años que se hacía el argento. Se quedaron hablando y yo volví al conventillo frente al Museo del Prado donde me estaba quedando.

En el camino pensaba en la mítica baja autoestima de muchos bolivianos; lo había visto tantas veces y siempre me había dado vergüenza ajena. Entonces vino a mí mi propia educación en donde desde kínder me dijeron que los chilenos nos habían robado el mar. Pero no me dijeron cómo, por lo que pensé que se lo habían cargado a baldazos en un tren y se lo habían llevado muy lejos dejándonos solo un hueco enorme y gris como un paisaje lunar. El día que, en primaria, me mostraron el mapa de Bolivia mutilado, volví al cuarto de alquiler donde vivía con mamá, la abracé y lloré desconsoladamente, porque sentí que si alguna vez ella estuviera en peligro, yo no la podría defender. Ya de grande y por mi cuenta supe de cómo Sucre expulsó a Brasil de Chiquitos, de las campañas exitosas de Andrés de Santa Cruz en Perú y Argentina o de las defensas de Boquerón y Villamontes, lo que me devolvió la fe en mi país y desde entonces me pregunté ¿por qué no enseñaban eso también en la escuela? ¿Por qué nos meten con la leche solo derrotas? ¿Quién carajos gana con esto?

Después del incidente en ese internet, cada 23 de Marzo lo vivo con desconfianza. Por ejemplo en este último, vi en un diario nacional la foto de niños de kinder en donde unos hacían de soldados bolivianos, todos muertos, la tricolor botada en el suelo, mientras otros que hacían de chilenos estaban de pie apuntando con sus armas a los nuestros derrotados. Alrededor, otros chicos y maestros viendo la escena. Parecía una celebración chilena. Eso parecía. ¿Sabrán los que organizan esto el daño que le hacen al autoestima de una nación entera hiriéndola de muerte desde la mismísima niñez? ¿Tiran la bandera al suelo como si fuera un trapo de cocina y nadie dice nada?

No sé qué nos ha hecho más daño; si la pérdida del mar hace 140 años o que desde el poder hayan convertido eso en un látigo de autoflagelación que abre las heridas más profundas del alma nacional cada año en la misma fecha.

La memoria es importante también para no repetir errores (aunque nadie recuerda a los 50 mil bolivianos muertos en el Chaco), pero cuando se la convierte en una perpetua llaga sangrante, da como resultado un cuerpo nacional anémico. Un cuerpo nacional que ni siquiera ha logrado superar el mayor de nuestros problemas internos: el regionalismo, tan galopante que el gran José Luis Roca dijo que acá era más fácil la lucha de regiones, que la lucha de clases.

Mi obligación no es con el pasado, del que no tengo culpa; es con el presente donde vivo. Patriotismo es buscar soluciones realistas a un lío que no se va a solucionar con lamentos. En más de un siglo casi ningún gobierno buscó una solución pragmática al problema marítimo, porque en un país tan históricamente inestable, este tipo de nacionalismo siempre fue un factor de cohesión en tiempos de crisis y dispersión política; eso sí, a costa de la destrucción del alma nacional. El retorno al mar es muy serio como para dejárselo solo a los políticos; es un tema de todos. Ahí está Puerto Busch esperando desde 1938 a que las mezquindades de tipo regional no lo sigan posponiendo solo porque para algunos esa salida al mar está en el lado incorrecto del mapa...

Aquella vez en Madrid volvía a casa pensando en la crisis de autoestima de ese hombre del internet, cuando una española muy bella me paró de frente y me preguntó si tenía fuego. Intimidado, dije: No fumo. Pues qué pena, contestó y se fue para siempre, no sobre los vagones de tren imaginarios en los que yo había creído nos habían robado el mar, sino en los muy concretos pajaritos de sus pies que se perdieron en la tiniebla otoñal de esa ya muy lejana noche madrileña.