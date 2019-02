Agenda Patriótica 2025: 13 del 13

El número 13 es intrigante. Alude a mal agüero o incertidumbre cabalística. ¡Todo lo contrario a los 13 pilares de la Agenda Patriótica 2025 presentada el año 2013 y desempolvada en un año electoral, al conmemorarse el 13.er aniversario de un proyecto refundacional agotado!

Trece años después nos dicen que sin el binomio oficial ilegal no hay futuro. La Agenda sería garante de certidumbre, que la “derecha”, sin “neuronas y propuesta alternativa”, no puede ofrecer. El mensaje de estabilidad y gobernabilidad copa la propaganda, intenta convencer al considerable segmento de electores indecisos. Pero, ¿de qué tratan los 13 pilares de la Agenda Patriótica etiquetada como insuperable, exclusiva e imbatible que solo Evo y Álvaro pueden garantizar? Revisemos algunos.

1) “Erradicar la extrema pobreza basados en el socialismo comunitario”. Asignatura obligada de todo gobierno. Tras un ciclo de bonanza, el PNUD prevé un retroceso dada la insostenibilidad de avances, políticas públicas constituidas sobre fórmulas redistributivas (bonos) y ampliación del mercado interno prohijadas en tiempos neoliberales.

2 y 3) “Universalización de todos los servicios básicos y acceso a la educación, salud y deporte”. Oferta tardía. Última prioridad presupuestaria y de política pública durante 12 años consecutivos. La calidad de la educación y de la salud, entre las más bajas en la región.

5 y 6) “Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero y al mercado capitalista”. “Bolivia habrá consolidado el sector hidrocarburífero y minero… será un país diversificado productivamente”. ¿Acaso el capitalismo de Estado, la informalidad, los bonos soberanos en Wall Street, no gozan de buena salud? “Bolivia, corazón energético”, sin reservas gasíferas garantizadas. ¿Sueño imposible?

8 y 9) “Soberanía alimentaria… alimentarse para ‘vivir bien’”. “Soberanía ambiental, desarrollo… respetando los derechos de la Madre Tierra”. En una década, la importación de alimentos se multiplicó por cuatro. Bolivia puntea en el ranking de países con mayor pérdida de áreas forestales. La cereza de la torta: el juicio moral contra el Gobierno de Bolivia sugerido por el Tribunal de Defensa de los Derechos de la Naturaleza (caso Tipnis).

11) “Soberanía y transparencia… bajo principios de no robar, no mentir, no ser flojo y no ser adulón”. El año 2018, Bolivia obtuvo su peor calificación sobre percepción de corrupción en una medición internacional. Constatación: mal endémico que germina y florece al proliferar las contrataciones directas.

13) “Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar”. Sin comentario.

La realidad contradice la oferta de una Agenda Patriótica cuya inconsistencia corresponde desmitificar. Es imperativo hacerlo en tiempos de centralismo y discrecionalidad hiperpresidencial, clientelismo, improvisación y fantasiosa posverdad.