Aclaración de columna de opinión

En fecha 1 de octubre publiqué un artículo de prensa titulado “La Madre Tierra de Evo, el ‘capital blancoide’ de Linera y la reinvención de las clases sociales” en este prestigioso medio de prensa.

Por un error de fuente atribuí al ingeniero José Luis Vaca parte de un discurso referido al Decreto Supremo 3973 y la Ley 741. El ingeniero Vaca se comunicó conmigo para hacerme notar que esas expresiones le correspondieron a Óscar Ciro Pereira, actual presidente de Fegasacruz, y no a él.

Lamentablemente ANF hizo una publicación con el nombre incorrecto que indujo mi propio error. Consciente de que se trata de una equivocación que no debió suceder, a tiempo de disculparme públicamente con el ingeniero José Luis Vaca por las susceptibilidades que mi artículo pudiera generar, hago esta aclaración, ratificando que lo que se menciona en mi artículo no corresponde a una declaración suya, quien, además, no es ya presidente de la prestigiosa institución mencionada.