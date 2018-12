La justicia en Bolivia lamentablemente sigue atravesando un mal momento, siendo la institución más conservadora de la historia nacional, no fue alcanzada por ninguna de las reformas que vivió el Estado Boliviano; ni siquiera el inédito proceso de revolución democrática y cultural que vive hoy nuestro país logró generar un cambio en esta parte fundamental de la administración pública.

La retardación de justicia, los excesivos formalismos y ritualismos, así como una cultura de la sociedad tendiente a penalizar constantemente la conducta humana, han generado casi el colapso del Derecho Penal en nuestro país. Esta situación ha generado una serie de acciones violentas en las que la gente toma justicia por sus propias manos, situación inaceptable en cualquier Estado de Derecho.

El Código del Sistema Penal, obra jurídica largamente trabajada durante varios años, se constituía en la respuesta favorable, integral y contundente para la problemática penal en nuestro país. Lamentablemente, intereses mezquinos, parciales y sectarios conspiraron contra esta importante reforma justamente hace un año. Empero, por la responsabilidad que un gobierno como el nuestro tiene, a fin de aliviar el sufrimiento de miles de personas, que ya sea en su condición de víctimas o de procesadas, viven todos los días un verdadero calvario, se hace necesaria la aprobación de una ley de emergencia la cual ha sido construida por diferentes instituciones del Estado, a la cabeza del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. La ley de Abreviación Procesal Penal es la respuesta constructiva que intenta solucionar los temas más urgentes de la justicia penal en Bolivia entre tanto se restituya una reforma más profunda.

Entre los contenidos más destacables de esta iniciativa se pueden resaltar los siguientes: el proyecto establece que todas las notificaciones que no sean personales se deban realizar electrónicamente por una Oficina Gestora de Procesos, es decir, la tecnología de la informática desembarca con fuerza en la administración de justicia. No es concebible ver que cuando uno ingresa a un juzgado público es como si se retrotrajera en el tiempo veinte o treinta años, donde las notificaciones no utilizan el correo electrónico, la firma digital y otros mecanismos que hacen nuestra vida moderna.

Asimismo, en el caso de las recusaciones, se establece que ello deberá hacerse no solo contra el juez que conoce la causa, sino contra otros posibles jueces que la lleguen a conocer. Así lograremos eliminar la “chicana” a la que recurren muchos malos abogados para dilatar y dilatar los procesos.

Adicionalmente, el proyecto determina que en la emisión de la imputación formal que solicite la aplicación de la detención preventiva cuando corresponda, solo por un corto plazo de tiempo, especificando los actos investigativos a ser desarrollados en ese plazo.

Por otra parte, se incorporan causales de improcedencia para la detención preventiva, tales como tener 65 años, que la pena sea igual o menor a 4 años, en mujeres gestantes o madres de menores de un año. Complementariamente se determina que el fiscal y el juez deben promover salidas alternativas del proceso en las diferentes etapas del juicio.

También se implementan las audiencias digitalizadas en audio y video de acceso público. Ya no más las interminables actas cuya elaboración llevaba semanas en perjuicio de las partes. Se determina que el juicio debe desarrollarse hasta su conclusión, sin interrupciones, juicio por juicio hasta acabar uno por uno con la emisión de la sentencia en la misma audiencia. Finalmente, de manera paralela, se plantea la realización de un censo penitenciario que será una fotografía panorámica y de alta resolución que nos permitirá trabajar sobre realidades concretas y de esta manera proyectar mejores políticas carcelarias de largo aliento.

Se destaca que esta iniciativa se articula con la Estrategia Nacional para la Reforma del Sistema de Justicia, buscando potenciar acciones urgentes en el corto y mediano plazo para humanizar un sistema que vulnera derechos esenciales. Creemos que, con la clara voluntad de nuestro gobierno, el compromiso de los actores del sector justicia, la participación activa de la sociedad civil en su conjunto, esta iniciativa permitirá que la esperanza en la estrella cardinal que debe guiar a nuestra sociedad, como lo es la Justicia, definitivamente se renueve.