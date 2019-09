A un año del fallo del tribunal de La Haya

Hace un año, Bolivia cerraba con tristeza un capítulo en el que se había reabierto la esperanza de tener acceso soberano al Océano Pacífico. El 30 de septiembre de 2018, el Tribunal de Justicia Internacional de La Haya dictaba un fallo contrario a la demanda de nuestro país. Ha transcurrido un año en el que no hubo más acercamiento con Chile, ni por la salida al mar ni por otros temas. Los expertos habían recomendando esperar, hacer una pausa antes de insistir con el tema, pero el presidente Evo Morales volvió a tocarlo durante la asamblea general de La ONU. Durante su discurso en la 74º Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre otros temas -incendios forestales y su habitual queja contra el capitalismo- expresó: “el mar es indispensable para la vida, la integración y el desarrollo de los pueblos”. Agregó que “Bolivia no renunciará a su derecho de acceder soberanamente al Océano Pacífico” y luego mencionó parte de algunos párrafos de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ ) con sede en La Haya, los que si bien forman parte del fallo del 01 de octubre 2018 no tienen carácter vinculante; están sujetos a un diálogo por voluntad de las partes. Es decir, no hay obligatoriedad alguna. En cambio, el fallo final sí fue contundente: Por doce votos contra tres, la CIJ manifestó que Chile no tiene obligación legal de negociar un acceso soberano al Pacífico en favor de Bolivia. Empero, Morales expresó ante la ONU que “esta decisión judicial no ha terminado la controversia, al contrario, es explícita en reconocer que subsiste y en destacar que no cierra las posibilidades para que ambos Estados podamos encontrar una solución”. Y luego el mandatario expresó: “la ONU debe vigilar y exigir el cumplimiento integral de las decisiones de la corte, para que ambos pueblos sigamos negociando de buena fe para cerrar las heridas abiertas...”

Lamentablemente para Bolivia, la única decisión en firme de la Corte fue el fallo. Lo demás son partes explicativas o reflexivas que merecen atención pero no revisten obligatoriedad . Por tanto, estas actitudes de Evo Morales en lugar de aproximarnos a un futuro diálogo con Chile, nos alejan cada vez más de esa posibilidad. Una cosa es el retorno al mar, objetivo histórico que toda la bolivianidad comparte y otra, el abusar del tema con fines demagógicos o electorales.

No en vano uno de nuestros colaboradores expresó que Evo Morales -con el fracaso en La Haya- cerró el tercer candado de una salida soberana al mar para nuestro país. El primer candado fue el Tratado de 1904; el segundo se cerró en 1929 al firmarse el Tratado chileno-peruano de Lima y su Protocolo complementario. El tercer candado se hizo realidad con el frustrante resultado en La Haya. Si se ganaba, Chile estaba obligado a negociar y si se perdía (como sucedió) el país transandino no tenía ninguna obligación. Nunca hubo zona intermedia, salvo el sí o el no. Fue una arriesgada apuesta de suma cero que Bolivia ha perdido. Frente a esta verdadera debacle, se retrasará cualquier posible negociación. Y peor, se devaluó la valiosa acumulación de ofrecimientos que presentó Chile en el pasado con miras a solucionar el enclaustramiento. Tras el fallo de la CIJ ya no hay ninguna “obligación”. Y el llamado a conversaciones expresado por ese alto tribunal es una mera invocación; nada habrá mientras ambas partes no se pongan de acuerdo.

Por tanto, no cabe esa retórica de forzar un “diálogo”. Luego del fallo negativo del pasado año la prudencia aconsejaba esperar. Se sostuvo un litigio por más de un lustro. Era desatinado pretender nuevas negociaciones casi de inmediato, Bolivia podía exponerse a un desaire. Eso ya ha sucedido con la nota a Piñera que nunca tuvo respuesta y ahora, en esta in-tervención presidencial ante la ONU. Lamentable en verdad.