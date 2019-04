500 años sin Leonardo

Hay una anécdota de su vida que retrata su personalidad y su espíritu de principio a fin: cuando era aún muy joven, se propuso el objetivo de averiguar el tamaño y las particularidades morfológicas de la lengua de un pájaro carpintero. Esa exploración no le serviría ni para pintar obras de arte ni para imaginar o concebir sus inventos de ingeniería. Lo quería saber por pura curiosidad, rasgo que era su mayor virtud y que lo llevó a ser quien era y le consagró —más que sus mismas pinturas e inventos— como el paradigma del hombre del Renacimiento.

Un hombre, más que un genio propiamente. Podría parecer necio decir que era solo un hombre, porque ciertamente tenía dones o privilegios que no los tiene cualquier persona, pero, según uno de sus más autorizados y documentados biógrafos, Walter Isaacson, estos dones o privilegios no eran otros que su enfermiza curiosidad y su obstinada inquietud por entender la naturaleza.

Desde planes para excavar calles subterráneas, prototipos de helicópteros y máquinas voladoras, proyectos de tanques y ballestas, planos de ciudades ideales y dibujos de equipos submarinos, hasta estudios de anatomía comparada, retratos de personajes, proyectos de esculturas, dibujos artísticos, pinturas al fresco inmensas y cuadernos interminables de notas y más notas. La obra de Leonardo es inmensa, y más que inmensa, variada.

Pero lo cierto es que muchos de sus proyectos, en realidad la mayoría de ellos, quedaron en eso, en proyectos. No llegó a ejecutar la estatua ecuestre para la corte de los Sforza ni el fresco ambicioso de la Batalla de Anghiari. Son solo dos ejemplos de las maravillosas cosas que ideó en mucho tiempo pero que nunca se concretaron. Hay varios biógrafos que le reprochan el no haber concluido la mayoría de los planes que se trazó, pero otros biógrafos, Isaacson entre estos, aseveran que Leonardo no hubiese sido Leonardo si no hubiese explorado las vetas más variadas que exploró, ni hubiese sido el polímata que fue si no hubiese fijado su atención en tantos campos del conocimiento humanístico o elaborado tantos planes, aun a costa de dejarlos inconclusos.

Leonardo da Vinci fue quien fue por todo lo que hizo, incluso por lo que no llegó a hacer. Porque el genio se forma después de la lucha. La Mona Lisa y La Última cena, dechados de perfección en todo sentido, son solamente la punta del iceberg. Detrás de ellos están una vida obstinada en el aprendizaje, el ensayo de prueba y error, el estudio de la óptica y la curiosidad por el todo natural.

Está más vivo que nunca. Forma parte de ese grupo de Prometeos que roban del cielo lo más preciado y selecto de la sabiduría de los dioses, para entregar sus robos a lo más amplio de la humanidad. Esos hombres se atreven a lo impensable. Probablemente la frase que mejor los defina haya sido concebida por otro innovador desaforado, nacido en el siglo XX: «Las personas que están suficientemente locas como para creer que pueden cambiar el mundo, son las que lo cambian.» (Steve Jobs)