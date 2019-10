50 días de paro y no hay solución para la salud

oy se cumplen 50 días del paro médico nacional, tiempo de gran perjuicio para millones de pacientes que no tienen otra forma de atender su salud si no es en el sistema público. Este problema sin solución es apenas una muestra de la problemática sanitaria integral.

La falta de atención adecuada a la salud de toda la población no es de este Gobierno, sino de todos. Históricamente los presupuestos han sido bajos en relación con otras carteras de Estado. Quizás el problema es que los poderosos de turno no sintieron en su propia piel la necesidad de darle prioridad a un ámbito tan sensible para las mayorías nacionales. Ya se ha visto que presidentes y ministros optaron por viajar fuera del país para curar sus males: lo hizo Hugo Banzer cuando le detectaron cáncer y optó por un hospital en EEUU para los primeros cuidados; lo hizo Evo Morales, cuando se fue a Cuba para ser tratado y lo sigue haciendo porque tiene una clínica particular que es atendida por especialistas cubanos.

El paro de los médicos, sumado a los piquetes de ayuno que hay en varias ciudades, tiene una demanda laboral sectorial, que también debe ser un llamado de atención. Como se sabe, ya de sobra, en Bolivia hay menos de un médico por cada mil habitantes, cuando los parámetros internacionales señalan que deberían ser al menos 3 por esa cantidad de ciudadanos. Tampoco hay una distribución equilibrada de camas hospitalarias y personal sanitario, de acuerdo al número de habitantes de cada departamento. Por ejemplo, en Santa Cruz se habla de un déficit de 10.000 ítems y una parte de estos ha sido provista con recursos propios de alcaldías y gobernación, lo que redunda en menor inversión en equipos e insumos.

Hace años, la situación era explicada por la condición de Bolivia como país en vías de desarrollo, con niveles de pobreza elevados y otras condiciones que nos ponían al nivel de las naciones más postergadas del continente; pero ahora el relato oficial es diferente, porque indica que los ingresos de Bolivia se han multiplicado y que, gracias a esos ingresos, hay un satélite, plantas de industrialización que costaron muchos millones de dólares, etc. Entonces ya no se puede comprender que la salud y sus necesidades sean relegadas.

Por otro lado, el Gobierno este año ha destinado un presupuesto de 200 millones de dólares para la creación del Seguro Único de Salud. Si bien los médicos aseguran que no hay condiciones en los hospitales para ofrecer ese servicio de manera adecuada, es importante reconocer que está bien que se lo hubiera generado; empero, para que tenga éxito y sea de verdadera utilidad, debe priorizarse de verdad a la salud y demostrarse (tanto desde el Gobierno nacional como de los gobiernos subnacionales) que esa jerarquización va más allá de la búsqueda circunstancial de votos, a sabiendas de que se trata de una de las principales demandas ciudadanas.

Hoy se cumple el día 50 de paro médico en los hospitales y esta medida incluye a los centros asistenciales de primer, segundo y tercer nivel del sistema público, así como de la seguridad social. Eso significa que hay pacientes que tienen cirugías y estudios postergados, lo cual no es tolerable porque –lo deben saber los médicos y la ministra del área- con la salud no se juega. Aún no sabemos si hay personas cuya vida está en riesgo por la medida y por la desatención del Gobierno.

El diálogo está roto y comenzó a estancarse por posturas cerradas de ambos lados. Es preciso que comiencen a ceder y a dialogar con una real voluntad de llegar a acuerdos. Ya no se trata de victorias sectoriales o políticas para el Gobierno, se trata del bienestar de millones de bolivianos.