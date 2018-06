PEDRO RIVERO JORDAN



| Hace 22 minutos

...Cara a cara

El presidente dijo que le falta un ‘récord’ por batir: clasificar a Bolivia a una Copa del Mundo. En un encuentro televisivo en el que también intervino Diego Armando Maradona, el jefe de Estado afirmó que tiene marcas alcanzadas en el campo democrático, político, social y económico. Falta el fútbol, cómo no. Fuera de cámaras, Maradona le dijo que le gustaría dirigir la selección nacional y conquistar una cita mundialista. Si le es cumplido el gustito al ‘10’, lo más probable es que sean nuestros gobernantes los que sigan batiendo récords de asistencia a las aperturas de los próximos mundiales. Como futbolero devoto e insobornable, me opongo.



La selección transparente de jueces por meritocracia y exámenes de competencia para los aspirantes figuran en el reglamento de la carrera judicial que recientemente fue ‘socializado’ a la Asociación de Magistrados y Jueces de Bolivia para impulsar las soluciones integrales a la crisis profunda de la justicia en el país. Según la norma, más de 1.000 jueces que transitoriamente ejercen diferentes funciones, tendrán que probar su capacidad e idoneidad bajo un nuevo sistema de evaluación. Ya era hora. No más ‘dedazos’ ni experimentos desastrosos que convirtieron la justicia en ‘basura’.



En la planta de Bulo Bulo, obra estrella en la que el Gobierno invirtió $us 960 millones para fabricar fertilizantes, una comisión especial investigará problemas de contaminación denunciados por vecinos del lugar, tras la muerte de peces y ganado, además de afecciones a la salud por el consumo de agua de un arroyo donde la factoría arroja sus desechos. Es de esperar que las indagaciones lleguen al fondo del asunto para subsanar cuanto antes, si es comprobable, un riesgo mayor.