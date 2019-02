... cara a cara

Todos los candidatos podrán realizar sus campañas en cualquier lugar del país. Lo garantizó ayer el vicepresidente Alvaro García Linera y esperamos que realmente ocurra. No piensa así Leonardo Loza, un dirigente cocalero vinculado al MAS, quien no se responsabilizará de cualquier situación de violencia que se dé en Chapare contra el candidato presidencial Carlos D. Mesa o de otros opositores que supuestamente perjudicaron a su sector en anteriores mandatos. En vez de disuadir para que no suceda alguna locura que afecte a la democracia o a personas, Loza ha encendido con su declaración los ánimos políticos.

Algunas organizaciones empresariales renovaron esta semana sus directorios y sus presidentes tendrán que actuar en un complejo año electoral, en el que seguro aumentarán las presiones de uno y de otro lado. Entre los giros más relevantes está el de la presidencia de la Cainco, que será ocupada por Fernando Hurtado, un excelente profesional cruceño de las nuevas generaciones. Con su elección se nota una apuesta por el liderazgo joven y el recambio, como ha ocurrido recientemente en el Comité pro Santa Cruz. También ayer fue elegido Reynaldo Rodríguez como presidente de la CAO. El dirigió antes Anapo. Entre tanto, se viene pronto la elección de la Confederación de Empresarios de Bolivia, con dos candidaturas. Una de ellas es la del cruceño Luis Barbery. Hay movimientos dirigenciales interesantes en el año electoral.

El polémico diputado Rafael Quispe fue ayer detenido y liberado después de unas horas en el marco del juicio que le siguen por presunto acoso político. Su caso muestra algún tipo de nerviosismo que finalmente le da discurso para que se victimice ante ciertas señales de abuso de poder de alguien.