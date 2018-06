... Cara a cara

Comenzamos otra semana con la amenaza de bloqueos en Santa Cruz. El primer foco de conflictos proviene de miembros de la Asociación de Municipios y de algunas organizaciones sociales afines al MAS por la distribución de regalías. Por otro lado, los dirigentes de los micreros también anunciaron movilizaciones porque no dialogan con Percy Fernández sobre el reordenamiento del tráfico en la zona de La Ramada. Acostumbrada al trabajo, la mayor parte de la población cruceña espera no volver a sufrir el ahogo por parte de sectores que no miden el malestar y las pérdidas que generan, como ha ocurrido en días pasados. El principio de autoridad debe prevalecer para que los intereses de algunos no se impongan sobre los de la mayoría que quiere la convivencia en paz.

El Oncológico de Santa Cruz requiere con urgencia de la dotación de ítems para poder atender de mejor forma a los enfermos de cáncer. El ministro de Salud prometió en horas pasadas ocuparse de la demanda, pero propuso hacerlo con los otros niveles de gobierno. Es muy dolorosa la situación de muchos pacientes, por lo que se espera la suficiente celeridad y voluntad de las autoridades, sean estas nacionales o departamentales. Un gesto humano y patriótico de ellas es que se sienten en la misma mesa a encontrar conjunta y rápidamente soluciones a esta necesidad.

Con su empate ante Argentina, la selección de Islandia es una de las sensaciones del Mundial. Ya lo fue por su hazaña de clasificar al torneo de Rusia. Un país con solo 350.000 habitantes vibra con el fútbol y es un modelo a seguir por otros más poblados como el nuestro, donde seguimos a los tumbos y sin esperanzas de volver alguna vez a la mayor competencia del deporte que más apasiona a los bolivianos.