... cara a cara

No fue una celebración plenamente feliz la del 24 de septiembre ayer en la plaza principal. Inesperadas restricciones policiales, supuestamente para evitar que se empañen los actos cívicos, fueron el detonante de un fuerte malestar ciudadano y de hasta algunos pugilatos que envolvieron a gendarmes con civiles. En realidad, la orden a los uniformados de impedir el ingreso al centro de personas con banderas cruceñas y poleras con el No solo agravó el bochorno que dizque intentaban impedir. La consecuencia fue peor, ya que la indignación ciudadana por no poder expresarse en el día de Santa Cruz se expandió en algunos espacios públicos y en las redes sociales. Es patético el video que muestra a un grupo de policías forzando a una joven señorita a abandonar la plaza con el argumento de evitar que “empañe” los actos de las autoridades. Nadie esperaba un 24 de septiembre con estos excesos. ¿Quién habrá dado semejante orden?

Las restricciones no impidieron, sin embargo, que sectores ciudadanos hagan retumbar sus protestas en la plaza. El grito de “Bolivia dijo No” se escuchó ayer fuerte. Los reproches apuntaron sobre todo al Gobierno, representado por Álvaro García Linera, y al alcalde Percy Fernández. También se escuchó la defensa de seguidores de ambos políticos, lo que hace prever que entraremos a un periodo de profundización de la confrontación.

No queremos imaginarnos aún el nivel de confrontación al que podríamos llegar el 24 de septiembre del próximo año, sobre todo si prospera la candidatura del binomio del MAS, rechazada por los defensores del 21-F y apoyada por los seguidores oficialistas. Para entonces estaremos en la recta final de la campaña.