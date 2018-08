... cara a cara

Estrés político en la fiesta patria. La celebración de la fiesta patria en Potosí ha encendido los ánimos y los discursos son cada vez más beligerantes, entre oficialistas, opositores y activistas del 21-F. Pese al esfuerzo de las autoridades potosinas de apaciguar y propiciar un clima democrático de paz para el acto del 6 de agosto, los colectivos y defensores del No del referéndum de febrero de 2016 insisten en que serán protagonistas con su lema ‘Bolivia dijo No’. A su vez, los masistas anticipan una masiva asistencia -al menos 5.000 mineros- para defender el Sí a la repostulación presidencial. Evo Morales elevó ayer el tono de la confrontación al remarcar que los opositores “buscan muertos”, en un posible choque por la presencia de colectivos ciudadanos que rechazan su reeleción. El cardenal Toribio Ticona ha pedido que prime la sensatez y que no se reciba con “tinku” (encuentro, pelea) a los colectivos ciudadanos en Potosí, y abogó para que los actos cívicos se lleven adelante de forma pacífica y sin hechos de violencia. Ojalá la violencia se quede en discursos y aprestos.

No a la reelección del fiscal. El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, se ha jugado por hacer respetar la Constitución y cerrar la posibilidad de que Ramiro Guerrero sea reelecto por un nuevo periodo en la Fiscalía General. Frenó el deseo de algunos asambleístas del MAS, que abrieron la posibilidad a una repostulación de Guerrero. Mejor así, porque cuando no se acata la Constitución y las leyes no hay democracia.

Seguidilla de partidos. El entrenador de Sport Boys, César Vigevani, acaba de lanzar la primera “queja” o crítica a la organización del torneo Clausura. Considera criminal hacer jugar cada dos o tres días porque atenta contra el físico. ¿Qué dirán sus colegas?