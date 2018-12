... cara a cara

¿Por qué hubo renuncias de dos autoridades y de algunos importantes funcionarios administrativos del TSE en las últimas semanas? No es habitual un clima interno tan tenso en el Órgano Electoral, además que son muy preocupantes las denuncias de amenazas contra dos de los vocales que sesionarán para definir la habilitación o no de los binomios, principalmente el conformado por Evo Morales y Álvaro García Linera. Antes de que venza el plazo para el pronunciamiento sobre las candidaturas, se terminará de elegir hoy en la Asamblea Legislativa dominada por el MAS a un vocal titular y a seis suplentes. Esta es una semana histórica para el TSE y para la democracia boliviana. Quienes digan que los árbitros de las elecciones no están sometidos a una altísima presión, tienen una lectura imprecisa de este trascendental momento.

Hay vigilias, marchas y se alista el paro cívico del jueves 6. Además, mañana sesionará la CIDH sobre la habilitación de la candidatura de Evo Morales a una nueva reelección. El MAS minimiza la reunión en EEUU y dice que solo es informativa, ya que el dictamen se hará esperar años. Por su lado, el candidato de Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, viajó a presentar una demanda para que se trate el asunto con urgencia, o sea, antes del sábado 8, cuando vence el plazo para validar los binomios. Viene un duro combate no solo callejero, sino jurídico.

No se resuelve aún la forma de pago del doble aguinaldo. Ayer, la COB no concurrió a una reunión con el Gobierno, que consideró la ausencia como una “dilación”. La falta de definiciones aumenta la incertidumbre sobre los desembolsos, cuando quedan menos de 21 días para la Navidad. Es urgente resolver el entuerto para que las empresas y trabajadores sepan a qué atenerse.