... cara a cara

No es complicado que la Fiscalía dé con los partidos y las personas que usaron indebidamente las cédulas de identidad y que fraguaron las firmas de cientos de ciudadanos en la inscripción trucha de militantes para las primarias. Con el acceso a los libros de registro se puede descubrir a los autores de la manipulación y sancionar los delitos cometidos, que es lo mínimo que esperan los afectados. Ya hubo un daño al derecho a la privacidad y a los nombres de muchas personas que están indignadas por verse involucradas sin querer en este escándalo.

El MAS es el primer partido con binomio para intentar su registro en el proceso de las primarias, aunque será el Órgano Electoral el que finalmente habilitará o no el 8 de diciembre a Evo Morales y a Álvaro García Linera, que se animó a ser candidato tiempo después de anunciar que no repetiría la postulación. El presidente apagó el intento de la COB de colocar en vez del vicepresidente a un obrero. Se ha conocido que, a cambio, la dirigencia sindical habría presuntamente conseguido el compromiso de más espacios de poder para el futuro en el Legislativo y en el Ejecutivo. Entre tanto, se van acabando los días de plazo para que las fuerzas rivales del MAS definan sus binomios, pero todavía no toman definiciones.

Es de esperar que no se generen falsas expectativas sobre el hallazgo de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, a fin de evitar otro manoseo de este líder político histórico y de las esperanzas de sus familiares. Por lo tanto, es mejor la prudencia informativa de las autoridades y de las instituciones en la indagación que se ha focalizado en unas urnas de la familia y de ninguna manera en un cráneo, según una reciente aclaración del IDIF.