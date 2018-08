... Cara a cara

¿Por qué no hay cambios sostenibles en la ciudad? Ya no todos los micreros ni todos los pasajeros respetan las paradas. Ya hay gremialistas ocupando calles que fueron desalojadas en los mercados. Los canales de drenaje que se limpian, vuelven a llenarse de basura. La gente sigue tirando desechos de los vehículos en movimiento. Hay conductores que aún cruzan cuando los semáforos están en rojo, etc. Frente a todo eso, solo se me ocurre una respuesta: no habrá cambios de fondo mientras no se genere la sensibilidad y la conciencia de respeto por el otro. Eso, necesariamente, pasa por la inversión en cultura y el desarrollo humano. Mientras tanto, los esfuerzos serán vanos.

No se puede parar el mundo. Vivimos un tiempo de disrupción, es decir, de interrupción brusca de lo viejo conocido y llegada abrupta de nuevas formas de hacer las cosas. Este momento demanda que vivamos en una constante adaptación, tomando y dejando sin apegos. Por eso, quizás la protesta de taxistas contra Uber sea inútil en lo práctico, ya que ahora corresponde que los conductores del servicio público sepan que deben mejorar el servicio, cobrar menos y atender mejor para no perder clientes, que cada día son más conscientes de que si pagan, tienen derecho a demandar limpieza y seguridad.

Nada puede esconderse eternamente. Ni siquiera la corrupción de los poderosos. Se destapó un nuevo escándalo en Argentina. El chofer de un exministro registró en cuadernos las coimas que recogió y las rutas que siguió para entregar el dinero, en ocasiones en el mismo departamento de los esposos Kirchner-Fernández durante sus mandatos. La expresidenta tendrá que declarar otra vez por supuestas irregularidades. La moraleja es que nada permanece oculto para siempre y que la impunidad se acaba.