... cara a cara

Los festejos del 6 de agosto en Potosí están precedidos de un clima de temor y de tensión por los anuncios de movilizaciones a favor del No y del Sí. Algunas autoridades han puesto paños fríos, pero otras han encendido más los ánimos con declaraciones imprudentes. En general, los potosinos ofrecen albergar a quienes lleguen para la celebración patria, pese al miedo de que se produzca una confrontación. Hay que alentar la convivencia pacífica en democracia, más allá de las diferencias que se han generado sobre todo por la negativa a acatar los resultados del referéndum del 21-F.

Es muy posible que esta o la próxima semana se conozca la nueva certificación de reservas de gas, según YPFB. Es urgente conocer este importante dato para despejar todas las especulaciones sobre el potencial gasífero de Bolivia. Así sabremos realmente si la cantidad de reservas disponibles alcanza suficientemente para atender la demanda interna y la de otros mercados externos. También la cifra es fundamental para definir la estrategia futura de las inversiones en el sector hidrocarburífero.

El INE adelantó que el posible pago del doble aguinaldo este año no afectará a las empresas ni a la tasa de desempleo. La entidad considera que el crecimiento del PIB en más de un 4,5% ayudará a que las compañías privadas cumplan con este desembolso. Al ser una organización técnica, el Instituto de Estadísticas no debe adelantar criterios sobre la conveniencia o no del doble aguinaldo, que es este año una de las mayores preocupaciones de los empresarios. El sector teme tener que endeudarse y considera que las empresas deberán achicar sus costos laborales para ser sostenibles en el tiempo.