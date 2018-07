Róger Cuellar Castro



| Hace 49 minutos

... Cara a cara

Protesta contra electricidad cara. Se viene un paro departamental en Beni, el próximo jueves (26), en protesta por los altos costos de la electricidad. Dirigentes cívicos, líderes de plataformas ciudadanas y representantes de otros sectores sociales adoptaron la medida después de agotar todas las posibilidades de diálogo con las autoridades. Consideran que las tarifas elevadas son un atentado contra la economía de la gente y exigen una inmediata revisión, más aún cuando las autoridades gubernamentales han señalado a los servicios básicos como derecho fundamental. Un hogar que cuenta con luz, un televisor y radio paga hasta Bs 120. En otros casos, en los que se cuentan además con heladera, ventiladores y otros electrodomésticos, la tarifa supera los Bs 200. El gobernador beniano Alex Ferrier tiene unos días para ponerse en contacto con sus correligionarios del MAS, que son autoridad del sector, para atender la demanda de los usuarios de la electricidad y de esa manera frenar la protesta.



Los “cuarentones del fútbol nuestro”. Una reciente publicación en EL DEBER Digital puso en evidencia que varias de las estrellas del fútbol boliviano están cerca de cumplir 40 años. Los que los defienden justifican: “si rinden en la cancha, cuál es el problema”. No se necesita ser experto en fútbol para darse cuenta que con esa realidad no tenemos ninguna posibilidad de trascender a nivel internacional. Basta mirar al último campeón del Mundo en Rusia, Francia, que estuvo integrado por jugadores de 19 (Kylian Mbappé) y 21 años (Theo Hernández). Hace cuánto que los equipos del país no forman jugadores nacionales de élite o de exportación.