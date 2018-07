Mónica Salvatierra Soruco

| Hace 6 horas

... Cara a cara

No dejan de sorprender los dobleces del caso Quiborax. Lo último ha sido la actuación de la Fiscalía, que retiró la acusación por tres delitos contra funcionarios de esa compañía y que dos días después se llegue al acuerdo entre la Procuraduría del Estado y la empresa chilena para el pago de $us 42,6 millones. Adicionalmente, se supo que tanto el retiro de la sindicación como el proyecto del fallo ‘se filtraron’ desde la computadora de la exsubprocuradora a la de los ‘adversarios’ (juristas de Quiborax). Eso, sumado a otras actuaciones dudosas deberían ser investigadas en el país, pero el Ministerio Público tiene el foco en el expresidente y potencial candidato presidencial Carlos Mesa. Para los otros temas, parece que mira al costado y no tiene el mismo rigor.



Duele la muerte de dos pacientes en el Hospital Japonés, como duelen las protestas de enfermos de cáncer en La Paz o los que tienen insuficiencia renal en Cochabamba. Estos hechos no hacen más que desnudar la precaria salud en el país. Hay un modelo que no funciona y que es preciso cambiar. Urge tomar en serio esta crisis en el sistema. En Bolivia se gasta más donde no se debe y se postergan soluciones que son vitales.



Lo de Nicaragua y Venezuela es insostenible. El presidente Ortega, que sigue ordenando la muerte de quienes piden su renuncia y el presidente Maduro, que continúa violando los derechos humanos de los que lo cuestionan y de toda la población. Se trata de situaciones que no pueden dejar de conmover en un continente y en un planeta del que todos somos parte. El Estado de Bolivia no puede seguir respaldando gestiones tan oscuras.