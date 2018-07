Róger Cuellar Castro



| Hace 2 horas

... Cara a cara

Todos pierden con las guerras. Donald Trump hizo estallar la guerra comercial aplicando aranceles por $us 34.000 millones a productos chinos. Sin duda, que el conflicto ya sacude a los mercados y genera incertidumbre a las perspectivas de crecimiento global. En Pekín, las autoridades gubernamentales y legisladores se preparan para lo que podría ser una batalla de larga duración, una en la que dicen no serán los agresores. Trump, que dio el primer disparo comercial para cumplir su promesa de reducir el déficit comercial y proteger las inversiones y el empleo en Estados Unidos, se abrió frentes con la Unión Europea, México, Canadá, Japón y otros países. Como cualquier guerra, todos pierden. En este tipo de proteccionismo si bien generan mejoras momentáneas en la economía, también provocan desincentivos que a mediano plazo causan graves problemas en la producción e inestabilidad en el empleo.



Gremiales no deben ganar la batalla . Se sabe que cualquier ordenamiento urbano tiene sus complejidades, pero lo que no puede permitirse la ciudad de Santa Cruz de la Sierra es que los comerciantes ambulantes mantengan el caos en las calles y aceras. Las autoridades municipales tendrán que hacer todos los esfuerzos necesarios para terminar con los abusos de este sector. Es hora de que impongan su autoridad y dejen de ceder a los caprichos de gremialistas que terminan costando muy caro -Bs 200 millones en el traslado de Los Pozos y La Ramada- a los contribuyentes.



Francia cada vez más candidata. Tras eliminar a Uruguay, los franceses ratifican que están para alzar la Copa del Mundo.