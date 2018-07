... Cara a cara

Se profundiza la crisis en Derechos Reales. Desde Sucre se ha decidido el despido de gran cantidad funcionarios antiguos y con experiencia, supuestamente para mejorar la eficiencia en la institución. Hasta el momento, solo se escuchan quejas por la improvisación, ineficiencia y corrupción. Por esa razón, hubo una intervención del Ministerio Público, sin que hasta la fecha se conozcan los resultados. La oficina en Santa Cruz es la que más recursos genera a escala nacional; sin embargo, el presupuesto que se le asigna no está acorde al volumen de gestiones que en ella se realiza a diario. Ya es tiempo de que haya transparencia y eficiencia en la entrega de trámites.



La Asamblea de DDHH cedió un espacio para que radio Cabildeo Digital emita sus programas desde sus instalaciones en La Paz. La presidenta de la organización dijo que ese espacio es para los periodistas que quieren hacer escuchar su voz, como Amalia Pando y su equipo. ¡Enhorabuena por la libertad de prensa! y por la oportunidad de escuchar voces diversas.



EEUU conmemora 244 años de independencia. Aunque las relaciones entre los gobiernos de ese país y del nuestro no mejoran, sí hay un interesante nexo comercial y económico. Además, es importante que las tensiones políticas no interfieran con el buen relacionamiento entre ciudadanos, los estadounidenses que viven en Bolivia y los bolivianos que viven en el país de norte.

Comienza la recta final del Mundial. Quedan ocho selecciones en competencia y todo puede pasar. Se abre un camino de esperanza para que un equipo sudamericano pueda coronarse el mejor del planeta.