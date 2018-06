... cara a cara

Una triple colisión de micros en una céntrica esquina provocó más de una decena de heridos. Es cotidiana la imprudencia que expone al peligro a muchos pasajeros. Esta vez ocurrió lo previsible cuando no hay suficiente cuidado al manejar. Muchos conductores suben a los micros presionados para recorrer rutas y no miden consecuencias cuando aceleran o transgreden a diario las normas de tránsito. Casi no se respetan los semáforos y las paradas. Se creen dueños de las calles y no les importa acorralar al vecino que transita por el costado. Muchas veces se atribuye la imprudencia al estrés. Es también evidente que varios choferes toman demasiadas horas el volante y circulan agotados. Trabajan en malas condiciones y, al final, arriesgan su seguridad y la de los usuarios. Hay que ocuparse del ser humano que toma el timón de un micro para capacitarlo y ofrecerle mínimas condiciones de comodidad en el trabajo. El que no está formado no debería subir a un vehículo de uso público.

El Gobierno está optimista con el desempeño de los indicadores económicos en el semestre transcurrido. El buen estado de ánimo se debe al aumento de las recaudaciones por el gas y hasta ahora las regiones recibirán 100 millones más que en el mismo periodo del año pasado. Esperamos que no se despilfarren, considerando que la mejoría es endeble si depende de una sola fuente de ingresos.

El fútbol también se globalizó, concluyen algunos expertos tras la eliminación alemana y el sufrimiento de las selecciones con mayor historia. Las fuerzas están equiparadas y obedece a la expansión de los saberes y las tácticas por el planeta. Otros dicen que el nivel se igualó hacia abajo, por lo que no hay hasta ahora una selección nítidamente superior a las demás en Rusia 2018.