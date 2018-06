... Cara a cara

Menos política partidaria y más trabajo. Algunos de los municipios afiliados a la Amdecruz, presidida por un alcalde masista, Rodolfo Vallejos, insisten en presionar con medidas para que la Gobernación atienda su demanda de distribución de las regalías petroleras. En días pasados con un cerco a Santa Cruz de la Sierra, causaron graves perjuicios económicos, ya que el cierre de carreteras paralizó el transporte de productos y pasajeros. Pedían diálogo y cuando Rubén Costas los convocó -con la condición de que levanten bloqueos- se negaron, pero igual se vieron obligados a despejar las rutas. Ahora anuncian huelga de hambre desde el lunes. No sería más productivo que se depongan posiciones políticas intransigentes para dar paso al diálogo y llegar a consensos.



La imprudencia mata. Un fatal accidente de un vehículo Uber, ocurrido en marzo en EEUU, pudo evitarse, puesto que la conductora estaba distraída viendo el concurso televisivo The Voice cuando atropelló a un hombre. El informe policial asegura que Rafaela Vázquez estuvo “distraída” y mirando hacia abajo el 31% de los 21 minutos y 48 segundos anteriores al choque con una persona que caminaba junto a una bicicleta. Uber canceló su programa de conducción autónoma en Arizona (EEUU) y llegó a un acuerdo legal con la familia de la víctima, según informe oficial. La recomendación es sencilla: si conduce no vea videos, no mande mensajes ni hable por celular.

Con el último aliento. Brasil ganó en los descuentos a Costa Rica (2-0) y está a un paso de los octavos . Ganó Nigeria a Islandia (2-0), hay esperanza para Argentina.