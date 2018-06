Mónica Salvatierra Soruco

| Hace 1 hora

... Cara a cara

Hay una caída de entre el 4 y el 7% en los ingresos de gerencias y jefaturas, sobre el análisis de 157 empresas, cuyos líderes consultados dirigen a 69.344 colaboradores, realizado por Human Value en Bolivia. La noticia es una muestra más del deterioro en la calidad del empleo. En los niveles jerárquicos superiores se ha producido una reducción de sueldos, en las bases se deja de contratar personal o no se renuevan los contratos o, lo que es peor, se hace a un lado a las mujeres porque contratarlas lleva implícita la posibilidad de la maternidad y los costos adicionales que esta puede significar para el empleador. No hace falta ser experto para ver las señales y reencaminar la política económica del Gobierno.



El defensor tiene quién lo defienda. Su esposa cuestionó en las redes sociales a un grupo de activistas que increpó a David Tezanos después de una movilización en defensa del 21-F. Kari Arias de Tezanos las llama “nenas bien” y las critica “porque temen perder sus privilegios”. Cierra su post de Facebook pidiendo que la próxima vez le avisen para que ella se “arregle adecuadamente”. Lo que no ha explicado aún es cómo es que llegó a ser protagonista de un spot de la Defensoría del Pueblo y, aunque su pareja y titular de esa oficina, asegura que no cobró, llama la atención que no se hubiera hallado a otra modelo para ese fin. Es solo una cuestión de coherencia.



Los japoneses dieron una lección en Rusia. Su equipo de fútbol le ganó a Colombia en el Mundial, y después del partido, los hinchas recogieron toda su basura. El video es viral. Es una acción que abre camino y que puede plasmar la frase de Santiago Bovisio: “La palabra guía, el ejemplo conduce, pero solo el darse transforma”.